FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 215 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer dürften ihre Führungsrolle im Bereich Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) behalten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonrunde anlässlich der ASCO-Tagung. Auf der Konferenz selbst sei man nur mit bereits veröffentlichen Daten zu Inavolisib vertreten./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 07:47 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken