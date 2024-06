Stuttgart (ots) -Der Südwestrundfunk (SWR) berichtet ausführlich über die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni 2024: in Sondersendungen, aktuellen Beiträgen, Reportagen, mit Experten-Interviews und Hintergrundinformationen sowie Analysen und Korrespondentenberichten.Die Wahlen online auf www.SWR.de/wahlbwUmfangreiche Hintergrundstücke und Erklärvideos rund um die Wahlen gibt es auf www.SWR.de/wahlbw. Mit Blick auf die Kommunalwahlen greift die Serie "Zugehört" wahlentscheidende Themen auf und berichtet aus verschiedenen Regionen Baden-Württembergs. Am Wahlsonntag und in den Tagen danach läuft online unter anderem ein Wahl-Ticker mit den Städteprognosen für Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe sowie allen relevanten Ergebnissen, Reaktionen und Analysen. In den Wahlergebnisportalen können Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie ihre Postleitzahl eingeben, die Ergebnisse in ihrem Ort abrufen mit Grafiken, ausführlichen Texten und Tabellen sowie Analysen.Die Wahlen im Fernsehprogramm des SWR"SWR Aktuell Baden-Württemberg" richtet in der Woche vor der Wahl in einer Serie den Fokus auf die größten Themen - und die drängendsten Probleme in den rund 1.000 Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Sendung berichtet über eine neu gebaute Kita, die nicht öffnen kann, weil Personal fehlt und zeigt, wie Integration von Geflüchteten funktionieren kann. Sie hakt nach, warum es mit dem ÖPNV hakt, und schaut auf den schleppenden Ausbau erneuerbarer Energien. Zudem erklärt "SWR Aktuell", wie die Wahl genau abläuft, auf was man achten muss und welche Macht Gemeinderäte eigentlich haben.In der Dokumentation "SWR Story: Demokratie im Dorf vor dem Aus" am Donnerstag, 6. Juni, geht es ab 21 Uhr unter anderem um Gemeinden, die ohne Bürgermeister oder Bürgermeisterin leben müssen und um Probleme, die die Menschen vor Ort am meisten belasten. Wie kann man sie lösen? Welche Ideen gibt es?Sondersendungen"Baden-Württemberg wählt: Der Wahlabend - Ergebnisse, Analysen, Reaktionen"Aus dem Wahlstudio im Funkhaus Stuttgart berichtet der SWR am 9. Juni von 20:20 Uhr bis 21:55 Uhr und von 22:10 Uhr bis 23 Uhr live über den Ausgang der Kommunal- und Europawahlen. Georg Bruder und Stephanie Haiber erwarten interessante Gäste aus der Bundes-, Landes-, Europa- und Kommunalpolitik. Dazu präsentiert Michael Saunders aktuelle Zahlen des Meinungsforschungs-Instituts Infratest dimap. So gibt es unter anderem Prognosen zur Kommunalwahl in Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart sowie Hochrechnungen zur Europawahl. Gemeinsam mit dem Moderations-Team analysiert Politikwissenschaftler Frank Brettschneider die Ergebnisse. Korrespondentinnen und Korrespondenten des SWR berichten über die Reaktionen aus Berlin, Brüssel, Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart."Baden-Württemberg wählt: Die Ergebnisse"Wer sind die Gewinner und Verlierer der Europawahl? Welche Überraschungen gibt es bei der Kommunalwahl? Am Dienstag, 11. Juni 2024, fasst das SWR Fernsehen in Baden-Württemberg live von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr in Filmen, Gesprächen und Analysen die wichtigsten Folgen der Wahl zusammen. Es moderiert Stephanie Haiber. Die Infratest dimap-Zahlen präsentiert Michael Saunders. Experte im Studio ist Politikwissenschaftler Frank Brettschneider.Alles rund um die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, inklusive Livestreams, findet sich in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/swr/kommunalwahl-baden-wuerttemberg-2024Die Wahlen im SWR HörfunkDie Hörfunkprogramme des SWR berichten ausführlich über die Kommunal- und Europawahlen. SWR1 Baden-Württemberg sendet am 9. Juni zwischen 16 und 21 Uhr ein "Wahl spezial" (Moderation: Katrin Kleinbrahm und Rainer Hartmann) und liefert darüber hinaus weitere Ergebnisse. SWR4 Baden-Württemberg berichtet am 10. und 11. Juni, jeweils um 8:30 Uhr, 12:30 Uhr und 16:30 Uhr, in den Sondersendungen "Kommunalwahl Spezial" über die Kommunalwahlergebnisse in den einzelnen Regionen. Auch SWR Aktuell und DASDING informieren ihre Hörerinnen und Hörer. SWR Kultur beschäftigt sich, neben den Angeboten im laufenden Programm, unter anderem in Podcasts mit Fragen wie "Was ist europäische Identität?" - zu finden in der ARD Audiothek.In "SWR3 Pulsmesser" wird am 4. Juni 2024 den ganzen Tag die Stimmung junger Menschen aus Europa abgebildet. Wie sich Erstwähler:innen zu den Wahlen informieren und sich vor gezielter Desinformation schützen, ist u. a. Thema in "SWR3 PUSH - Bock auf Wahl" am 5. Juni von 13 bis 16 Uhr live aus einem Mannheimer Zirkuszelt. Dort kommen Schüler:innen aus der Region zu Wort.Informationen zu den barrierefreien Angeboten des SWR und den Angeboten zu den Wahlen in Leichter Sprache finden sich hier: www.SWR.de/barrierefrei