DJ Airbus-Drohnengeschäft erhält 100 Mio USD von japanischen Investoren

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Die Airbus-Sparte Aalto HAPS, die Drohnen für den Einsatz in großen Höhen entwickelt, hat von einem Konsortium japanischer Investoren und Banken Investitionszusagen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten und bereitet sich auf die Aufnahme des kommerziellen Betriebs vor.

Dem Konsortium gehören der Mobilfunkbetreiber NTT Docomo, Space Compass - ein Joint Venture zwischen NTT und SKY Perfect JSAT -, die Mizuho Bank und die Development Bank of Japan an. Die Investitionszusage wird Aalto HAPS laut CEO Samer Halawi helfen, in die nächste Entwicklungsphase einzutreten, bevor der kommerzielle Betrieb im Jahr 2026 aufgenommen wird.

Aalto HAPS stellt solarbetriebene Starrflügler-Drohnen her, die in fast 20 Kilometern Höhe operieren. Diese unter dem Namen Zephyr bekannten Höhenplattformen (HAPS) können mit Nutzlasten ausgestattet werden, die 5G-Konnektivität sowie Dienste wie die Verhütung von Waldbränden und die Grenzkontrolle durch Erdbeobachtung ermöglichen.

Halawi hatte in einem Interview Anfang des Jahres gesagt, dass das Unternehmen auf der Suche nach anderen Investoren als Airbus sei, um sein Geschäft auszubauen und vor der geplanten Markteinführung von Dienstleistungen Einnahmen zu erzielen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2024 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.