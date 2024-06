Platzierung von 40 Mio. EUR (ca. 65 Mio. AUD) ermöglicht Vulcan die Aufrechterhaltung der Projektdynamik mit stark ausgerichteten strategischen Partnern in der letzten Phase der Projektfinanzierung

3. Juni 2024 / IRW-Press / Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan, ASX: VUL, FWB: VUL, das Unternehmen) freut sich, insgesamt 40 Millionen EUR (etwa 65 Millionen AUD) an strategischen Investitionen von CIMIC Group (CIMIC) in Höhe von 25 Millionen EUR (10 Millionen Aktien), Hancock Prospecting Pty. Ltd. (HPPL) in Höhe von 12,5 Millionen EUR (5 Millionen Aktien) und der Victor Smorgon Group (Smorgon) in Höhe von 2,5 Millionen EUR (1 Million Aktien) mittels Privatplatzierungen (die Investitionen) bekannt zu geben. Die Investitionen verdeutlichen das Engagement strategischer Investoren zur Unterstützung der Lithium-Wertschöpfungskette weltweit sowie der Errichtung der ersten Phase des ganzheitlichen Projekts ZERO CARBON LITHIUMTM für erneuerbare Energien (das Projekt) von Vulcan in Deutschland.

Höhepunkte

- CIMIC ist ein führendes, auf Ingenieurwissenschaften ausgerichtetes Unternehmen in den Bereichen Bauwesen, Bergbau, Dienstleistungen und öffentlich-private Partnerschaften, das den gesamten Lebenszyklus von Aktivums-, Infrastruktur- und Ressourcenprojekten abdeckt. CIMIC gehört zur HOCHTIEF Group mit Hauptsitz in Deutschland, die eine führende Position in Europa einnimmt und ihre Präsenz auf den Märkten für Energiewende und nachhaltige Infrastruktur rasch erweitert. Durch die Investition in Höhe von 25 Millionen EUR wird CIMIC zu einem wesentlichen Aktionär von Vulcan mit einem Aktienbesitz von etwa 6 % des ausstehenden Aktienkapitals von Vulcan.

- HPPL ist das erfolgreichste Privatunternehmen Australiens und hält seit Januar 2021 einen bedeutsamen Aktienbesitz an Vulcan. Durch die Investition in Höhe von 12,5 Millionen EUR hat HPPL seinen bedeutsamen Aktienbesitz auf etwa 7,5 % des ausstehenden Aktienkapitals von Vulcan erhöht. HPPL wird somit zum zweitgrößten Aktionär von Vulcan.

- Der Preis von 2,50 EUR pro Aktie (4,08 AUD pro Aktie) ist ein Abschlag von 9 % auf den volumengewichteten 30-tägigen Durchschnittspreis (VWAP) der an der ASX vor dem Datum dieser Pressemitteilung gehandelten Aktien von Vulcan.[1]

- Die aufgebrachten Gelder ermöglichen die frühen Validierungsarbeiten für den Engineering Procurement and Construction Management- (EPCM)-Vertrag für die Phase-1-Lithiumanlage von Vulcan sowie andere Aktivitäten, einschließlich der technischen Planung und der Vorbestellung von Langläuferteilen. Die EPCM-Validierung wird vom CIMIC-Unternehmen Sedgman und HOCHTIEF durchgeführt.

- Diese strategischen Investitionen werden wesentlich zur Finanzierung der Vorarbeiten in der letzten Phase der Projektfinanzierung und zum Schutz des deterministischen Ausführungszeitplans des Projekts beitragen.

MD und CEO Cris Moreno sagte: "Die heutigen Investitionen in Vulcan durch die CIMIC Group und Hancock Prospecting erfolgen in einer besonders aufregenden Zeit für Vulcan, zumal wir erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung der ersten Phase unseres Vorzeigeprojekts ZERO CARBON LITHIUMTM für ganzheitliche erneuerbare Energien verzeichnen. Die beträchtlichen Investitionen beider Vertragsparteien ermöglichen den frühen Beginn bedeutsamer Validierungsarbeiten vor dem formellen EPCM-Vertrag, wodurch die Dynamik des Projektzeitplans aufrechterhalten und das gesamte Umsetzungsprogramm in Richtung endgültige Finanzierung und Errichtung optimiert wird."

"Wir begrüßen es sehr, dass die CIMIC Group ein bedeutsamer Aktionär geworden ist, und freuen uns über die verstärkte Investition unseres langfristigen Aktionärs Hancock Prospecting. Beide Vertragsparteien haben nachweislich Erfahrung bei der Umsetzung von weltweit bedeutsamen Großprojekten und ergänzen hervorragend die Strategie von Vulcan, Europas erste nachhaltige Lithiumprodukte in Batteriequalität zu produzieren."

Über die CIMIC Group

Die CIMIC Group ist ein führendes, auf Ingenieurwissenschaften ausgerichtetes Unternehmen in den Bereichen Bauwesen, Bergbau, Dienstleistungen und öffentlich-private Partnerschaften, das den gesamten Lebenszyklus von Aktivums-, Infrastruktur- und Ressourcenprojekten abdeckt.

Zur CIMIC Group gehören die Bauunternehmen CPB Contractors, Leighton Asia und Broad, die Bergbau- und Mineralverarbeitungsunternehmen Thiess (gemeinsame Kontrolle) und Sedgman, der Industriedienstleistungsspezialist UGL sowie der Entwicklungs- und Investitionsarm Pacific Partnerships - allesamt unterstützt durch das interne technische Beratungsunternehmen EIC Activities.

Die Mission der CIMIC Group besteht darin, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften, indem sie innovative und wettbewerbsfähige Lösungen für Kunden und sichere, erfüllende Karrieren für ihre Mitarbeiter anbietet. Das Unternehmen, das seit 1899 besteht und rund 30.000 Mitarbeiter in etwa 20 Ländern beschäftigt, ist bestrebt, für die Grundsätze Integrität, Verantwortlichkeit, Innovation und Leistung bekannt zu sein, die durch Sicherheit untermauert werden.

Über Hancock Prospecting Pty. Ltd.

Hancock Prospecting Pty. Ltd. (HPPL) ist das erfolgreichste Privatunternehmen Australiens mit beträchtlichen Investitionen in den Bereichen Bergbau, Energie und Landwirtschaft, einschließlich des Mehrheitseigentümers und Betreibers von Roy Hill Holdings, eines der größten Rohstoffunternehmen Australiens.

HPPL und Vulcan verbindet eine langfristige Beziehung, wobei HPPL seit Januar 2021 einen Top-5-Aktienbesitz am Unternehmen hält. Die heutige Investition baut darauf auf, wobei HPPL seine Eigentümerschaft auf etwa 7,5 % des ausgegebenen Kapitals von Vulcan erhöht. Vulcan begrüßt die erhöhte Investition von HPPL und freut sich auf eine weitere Fortsetzung der starken Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.

Ausreichend finanziert, um frühe Arbeiten vorzuverlegen, Bilanz vor endgültiger Finanzierung gestärkt

Vulcan geht davon aus, die aufgebrachten Gelder zu verwenden, um wesentliche EPCM-Validierungsarbeiten zu ermöglichen und die frühen Arbeiten vor der Finalisierung des formellen Finanzierungspakets für die erste Phase der Entwicklung des Projekts ZERO CARBON LITHIUMTM aufrechtzuerhalten.

Die Investition in Verbindung mit den bestehenden Barmitteln von Vulcan ermöglicht nicht nur die rechtzeitige Durchführung früher Arbeiten, sondern stärkt auch die Bilanz des Unternehmens, das sich in der letzten Phase der Eigen- und Fremdfinanzierung auf Projektebene befindet.

Barbestand Mio. EUR Stand: 31. März 2024 47,8 Einnahmen aus der Platzierung 40,0 Pro forma 87,8

Neue Aktien, die im Rahmen der Investition ausgegeben werden, sind gleichrangig mit bestehenden, voll eingezahlten Stammaktien. Das Aktienkapital wird sich nach der Platzierung auf 188.073.008 belaufen.

Über Vulcan

Das 2018 gegründete Unternehmen Vulcan hat sich zum Ziel gesetzt, eine klimaneutrale Zukunft zu ermöglichen, indem es Lithium, Wärme und erneuerbare Energie aus geothermischer Sole produziert. Vulcan konzentriert sich auf die Bereitstellung des weltweit ersten integrierten Projekts für erneuerbare Energie und ZERO CARBON LITHIUM. Durch die Anpassung bestehender Technologien zur effizienten Gewinnung von Lithium aus geothermischer Sole will Vulcan eine heimische Versorgung Europas mit nachhaltigem Lithium sicherstellen, die auf einer Strategie der Klimaneutralität unter Ausschluss fossiler Brennstoffe beruht. Als bereits aktiver Produzent von erneuerbarer Energie wird Vulcan auch Gemeinden in der Umgebung mit erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme versorgen. Die kombinierte Geothermie- und Lithiumressource von Vulcan ist die größte in Europa[2], die Konzessionsgebiete konzentrieren sich auf das Obere Rheintal in Deutschland. Vulcan ist dank seiner Lage im Herzen des europäischen Elektrofahrzeugmarktes strategisch bestens positioniert, um die Lieferkette zu dekarbonisieren. Mit der Forcierung des Projekts ZERO CARBON LITHIUM-strebt das Unternehmen einen zeitnahen Markteinstieg an und ist damit in der Lage, zu expandieren und so den beispiellosen Bedarf, der sich an den europäischen Märkten formiert, entsprechend zu decken. Geleitet von unseren Werten Klimaschutz, Entschlossenheit und Inspiration und vereint durch eine Leidenschaft für die Umwelt und die Nutzung wissenschaftlicher Lösungen, verfügt Vulcan über ein einzigartiges, weltweit führendes wissenschaftliches und kommerzielles Team in den Bereichen Lithiumchemikalien und geothermische erneuerbare Energien. Vulcan ist bestrebt, Partnerschaften mit Organisationen einzugehen, die seine Ambitionen im Bereich der Dekarbonisierung teilen, und hat verbindliche Lithium-Abnahmevereinbarungen mit einigen der größten Kathoden-, Batterie- und Autohersteller der Welt abgeschlossen. Als motivierter Disruptor will Vulcan sein multidisziplinäres Expertenteam, seine Marktführerschaft im Bereich Geothermietechnik und seine Stellung in der europäischen Elektrofahrzeug-Lieferkette sinnvoll einsetzen, um sich als Weltmarktführer in der Produktion von klimaneutralem Lithium zu positionieren. Ziel von Vulcan ist es, der größte und bevorzugte strategische Lieferant von Lithiumchemikalien und erneuerbarer Energie und Wärme aus Europa für Europa zu werden und so eine klimaneutrale Zukunft mitzutragen.

Unternehmensverzeichnis

Executive Chair Dr. Francis Wedin Managing Director and CEO Cris Moreno Group Chief Financial Officer Felicity Gooding Deputy Chair Gavin Rezos Non-Executive Director Ranya Alkadamani Non-Executive Director Annie Liu Non-Executive Director Dr. Heidi Grön Non-Executive Director Josephine Bush Non-Executive Director Dr. Günter Hilken Chief Representative GER Dr. Horst Kreuter Company Secretary Daniel Tydde

Für und im Namen des Boards

Daniel Tydde | Company Secretary

Investor Relations

Kurt Walker | Head of Investor Relations | kwalker@v-er.eu | +61 8 6331 6156

Medien

Annabel Roedhammer

Vice President Communications

mailto:aroedhammer@v-er.eu

+49 (0) 1511 410 1585

Bitte kontaktieren Sie den Rechtsvertreter von Vulcan in Deutschland, Dr. Meinhard Grodde, bei Fragen im Zusammenhang mit der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter mailto:mgrodde@v-er.eu

Zeitplan für die Berichterstattung

29. Juli 2024 Quartalsbericht Juni 12. September 2024 Halbjahresbericht 29. Oktober 2024 Quartalsbericht September 30. Januar 2025 Quartalsbericht Dezember 28. März 2025 Jahresbericht 28. März 2025 Nachhaltigkeitsbericht

Haftungsausschluss

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Vulcan tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, vorherrschende Wechselkurse und Zinssätze und Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Vulcan liegen.

Vulcan übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt weder Vulcan, noch seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter, noch irgendeine andere Person, irgendeine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Datum dieser Mitteilung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren von Vulcan dar. Diese Mitteilung stellt auch weder eine Anlage- oder Finanzproduktberatung noch eine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Investoren sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Vulcan hat eine endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") und eine technische Überbrückungsstudie ("Überbrückungsstudie") für Phase Eins seines Projekts Zero Carbon Lithium ("Projekt") durchgeführt, deren Ergebnisse der ASX in den Meldungen "Zero Carbon Lithium Project Phase 1 DFS Results" vom 13. Februar 2023 ("DFS-Meldung") und "Positive Zero Carbon Lithium Project Bridging Study Results" on 16 November 2023" ("Mitteilung zur Überbrückungsstudie") bekannt gegeben wurden. Diese Mitteilung kann bestimmte Informationen in Bezug auf die DFS und die Überbrückungsstudie enthalten. Die DFS und die Überbrückungsstudie basieren auf den wesentlichen Annahmen und Parametern, die in den jeweiligen Mitteilungen beschrieben sind . Obwohl Vulcan der Ansicht ist, dass alle wesentlichen Annahmen vernünftig und begründet sind, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder dass die in der Überbrückungsstudie oder der DFS angegebene Bandbreite an Ergebnissen erreicht wird. Diese Mitteilung kann auch bestimmte Informationen in Bezug auf Phase Zwei des Projekts enthalten. Vulcan hat noch keine endgültige Machbarkeitsstudie für Phase 2 des Projekts durchgeführt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Basierend auf dem EUR/AUD-Wechselkurs zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die Investitionen werden in australischen Dollar getätigt, wobei der aktuelle EUR/AUD-Wechselkurs am Werktag unmittelbar vor dem Abschluss angewendet wird.

#_ednref2 Gemäß den öffentlichen, JORC-konformen Daten. Siehe Upgrade of Zero Carbon Lithium Project Resources, 29. September 2023

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75785Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75785&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000066086Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18154242-strategische-investitionen-cimic-group-hancock-prospecting