Nach der unruhigen Vorwoche bleiben die Finanzmärkte auch am ersten Handelstag im Juni verhalten. S&P Global wird am Montag die Korrekturen der EMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und den USA für Mai veröffentlichen. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird der ISM EMI-Bericht für das verarbeitende Gewerbe ...

