NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Chiphersteller werde auf absehbare Zeit den Standard setzen im Bereich Beschleunigtes Computing, schrieb Analyst Toshiya Hari in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Rede des Firmenchefs auf der Computex. Steigende Markterwartungen dürften den überdurchschnittlich guten Lauf der Aktien weiter antreiben./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 06:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken