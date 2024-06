USD/CAD fällt am Montag im frühen europäischen Handel bis auf 1,3625. - Der US-PCE stieg im April um 0,3% gegenüber dem Vormonat und entsprach damit dem Konsens. - Die kanadische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal langsamer als erwartet, was die Erwartung einer ersten Zinssenkung durch die BoC verstärkte. - Das Paar USD/CAD wird am Montag im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...