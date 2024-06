USD/CHF gibt am Montag im frühen europäischen Handel bis auf 0,9020 nach. - Händler erhöhten ihre Wetten auf den Fed-Zins im September nach den jüngsten US PCE-Daten für April. - Die realen Einzelhandelsumsätze in der Schweiz stiegen im April auf 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit -0,2% im März - Das Paar USD/CHF weitet seinen Rückgang um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...