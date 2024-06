Der Goldpreis wird am Montag im frühen asiatischen Handel schwächer um die $2.325 gehandelt. - Der US-amerikanische PCE-Preisindex reichte nicht aus, um die Federal Reserve (Fed) zu einer Zinssenkung zu bewegen, was das gelbe Metall belastete. - Der israelische Premierminister hat am Sonntag widerwillig den Plan des US-Präsidenten für einen Waffenstillstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...