München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 3. Juni um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (BR) aus.3. Juni 202420:15 - 20:25 UhrBrennpunkt: Hochwasser - Dramatische Lage im SüdenModeration: Andreas BachmannDer Starkregen verwandelt nach wie vor in Bayern und Baden-Württemberg kleine Bäche in reißende Flüsse. Dämme drohen zu brechen. Für die Menschen und die Helfer vor Ort eine lebensbedrohliche Herausforderung. Inzwischen sind erste Todesopfer zu beklagen. Der "Brennpunkt" zeigt, wie Hilfsdienste unermüdlich gegen die Wassermassen kämpfen und Einwohner versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Und während krisenerprobte Städte wie Regensburg an der Donau ihre Notfallpläne aktivieren, stellt sich für weite Teile Deutschlands eine neue Frage: Müssen sich nun auch Gemeinden an kleinen Bächen auf höchstgefährliche Hochwasserlagen vorbereiten?Redaktion: Stefan Meining, Lisa WreschniokDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.