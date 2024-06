Frankfurt - Der Bitcoin ist am Montag wieder über die Marke von 70'000 US-Dollar gestiegen. Die wichtigste Kryptowährung kletterte am Nachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 70'200 US-Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch unter 68'000 Dollar notiert. Der Bitcoin näherte sich damit wieder an das Mitte März erreichte Rekordhoch bei fast 73'800 Dollar an. Die älteste Kryptowährung erholte sich so von jüngsten Kursverlusten. Zuletzt ...

