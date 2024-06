DJ Audi streicht wegen Hochwasser einige Schichten in Ingolstadt

Von David Sachs

INGOLSTADT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Audi hat wegen der Überschwemmungen in Süddeutschland am Montag einige Schichten in einem Werk in Ingolstadt gestrichen. Am Dienstag soll der Schichtbetrieb wieder normal laufen. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, wurden am Montag im Werk Ingolstadt vorsorglich die Früh- und Spätschichten für die Modelle A3 und Q2 gestrichen. Das Werk selbst sei vom Hochwasser nicht betroffen, sagte eine Sprecherin. Nach der Nachtschicht am Montag werde der Betrieb wieder normal aufgenommen.

