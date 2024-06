DJ Rheinmetall baut Werk in Litauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut ein Werk in Litauen. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem litauischen Wirtschaftsministerium wurde am Montag unterzeichnet. Das Projekt, das den Verteidigungssektor Litauens weiter stärken soll, habe den Status der "staatlichen Bedeutung" zuerkannt bekommen, teilte der Konzern mit. In dem Werk sollen jährlich zehntausende Schuss Munition hergestellt werden. Der Standort des Investitionsprojekts soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

"Die Ansiedlung Rheinmetalls in Litauen ist ein wichtiger Schritt zur Deckung des unmittelbaren Verteidigungs- und Sicherheitsbedarfs unseres Landes", sagte die litauische Wirtschaftsministerin Ausrine Armonaite. "Es wird uns helfen, den gesicherten Zugang zu wichtigen Waffen und Munition zu gewährleisten, da die Produkte, die die europäische Verteidigung benötigt, auf litauischem Boden produziert werden."

Mit einer Investition von mehr als 180 Millionen Euro werde das neue Werk voraussichtlich mindestens 150 neue Arbeitsplätze schaffen.

Litauen ist Mitglied der Nato und ein enger Verbündeter der Ukraine, grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie das mit Russland verbündete Belarus. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat das Land große Sicherheitsbedenken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2024 11:01 ET (15:01 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.