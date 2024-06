FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 17. Juni 2024





DIENSTAG, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung in Dortmund

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung in Frankfurt 11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Global Keynote mit CEO Klein 16:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Analysten/Medien-Q&A mit CEO Klein und weiteren Vorständen 17:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 5/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/24

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Heizen mit Wärmepumpen: Baufertigstellungen nach Heizenergie, Produktion und Außenhandel, Jahr 2023 und 1. Quartal 2024

09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum (seit 2.6.24) in Bad Saarow +09.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner

+10.30 Rede Bundesarbeitsminister Hubertus Heil



09:30 DEU: Drone Day 2024 des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der BDI NewSpace Initiative, Berlin

10:00 DEU: Digitale Pk zum «Tag der Bauindustrie» - Spart die Ampel «am falschen Eck»? U.a. mit Peter Hübner, Präsident der Bauindustrie

DEU: Berlin Aviation Summit (BAS) des Bundesverbandes der Deutschen Luft-und Raumfahrt (BDL) + 10.55 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck



11:00 DEU: Pk anlässlich des E-Fuels Dialogue 2024 mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing U.a mit Marius Skuodis (Minister für Transport, Litauen), Taku Ishii (Parlamentarischer Vizeminister für Handel und Industrie, Japan), Mohammed Abdeljalil (Minister für Transport und Logistik, Marokko)

DEU: Woche der Umwelt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier + 11.00 Eröffnung durch Steinmeier

+ 12.15 Auftakt-Panel «Wasserstoff als Energieträger in Wirtschaft und Alltag» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

10:30 DEU: Konjunktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen (LBB), und Andreas Demharter, Hauptgeschäftsführer des LBB, München

DEU: Zweite bundesweite Verhandlungsrunde für die rund 585 00 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche + 12.30 Statements Verhandlungsführer

Es verhandeln die Gewerkschaft IG BCE und der Chemie-Arbeitgeberverband BAVC

DEU: startsocial-Wettbewerb 2023/24: Die 25 herausragenden Initiativen werden von Bundeskanzler Olaf Scholz geehrt startsocial fördert jährlich 100 soziale Initiativen mit Beratung aus der Wirtschaft.

MITTWOCH, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: CEWE Hauptversammlung 2024 in Oldenburg

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank (pbb) Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung in Hamburg

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

17:30 USA: Walmart, Hauptversammlung

19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) DEU: Fresenius, Capital Markets Day

FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

GBR: Lastminute.com, Capital Markets Day in Zürich



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung 5/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin (bis 9.6.24) +10.00 h Rede zur Eröffnung von Bundeskanzler Olaf Scholz

DEU: Start der Messe «MobiCon» rund um moderne, smarte und nachhaltige Mobilität mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Berlin

DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (TBI24) mit Vorstellung einer neuen IW-Studie zur «Volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft», Berlin U.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), CDU-Chef Friedrich Merz, Bundesbauministerin Klara Geywitz

DEU: Bankwirtschaftliche Tagung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) + 13.30 mit Bundeskanzler Olaf Scholz



DEU: BDEW Kongress 2024 - Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft u.a. mit Vizekanzler Robert Habeck, CDU-Chef Friedrich Merz, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Berlin

09:00 DEU: BGH verhandelt im Kontext des «Diesel-Skandals» zum Deckungsschutzanspruch in der Rechtsschutzversicherung, Karlsruhe

11:00 DEU: Online-PK Verein Deutscher Ingenieure (VDI) «Gesundheitsgefahr Kfz-Klimaanlage - VDI stellt Hygieneanforderungen für die Automobilbranche», Düsseldorf

14:00 DEU: Fortsetzung Zweite bundesweite Verhandlungsrunde für die rund 585 00 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche

DEU: Jubiläumsveranstaltung «50 Jahre Monopolkommission» + 16.00 Podiumsdiskussion mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Thema «Digitalisierung und industrieller Wandel: Wettbewerbspolitik im Rahmen der Transformation» + 17.45 Keynote Habeck



19:00 DEU: Vorstellung und Diskussion der «Mitte-Studie» der Friedrich-Ebert-Stiftung zu demokratiegefährdenden Einstellungen, Frankfurt/M.

RUS: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg «SPIEF», St. Petersburg



DONNERSTAG, DEN 6. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

09:00 DEU: CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 u.a. mit Metro, Hornbach, Infineon, Adidas, Kontron, Warschau 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: DWS Group Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 5/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/24

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Handelsbilanz 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2024

09:00 DEU: Abschluss TÜV Mobility Conference «MOVEvolution: sicher, smart, nachhaltig» zu nachhaltiger Mobilität, Berlin

DEU: BDEW Kongress 2024 in Berlin



DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, München

10:30 DEU: Beginn Europarechtliches Symposium und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Erfurt

12:00 DEU: EXIST-Kongress des Bundeswirtschaftsministeriums Präsentiert werden Erfolge des Programms.

+ 18.00 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündet die geförderten Konzeptphasen-Projekte des Leuchtturmwettbewerbs Startup Factories

16:00 DEU: Unternehmertag NRW; Gastredner ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Düsseldorf



FREITAG, DEN 7. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 5/24

07:00 JPN: Frühindikatoren 4/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/24

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/24

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 5/24

08:30 DEU: Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose 08:30 HUN: Industrieproduktion 4/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 4/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 5/24

11:00 EUR: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/24 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q1/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Tag des Familienunternehmens in Berlin

Die wirtschaftliche Lage und die Perspektiven der Familienunternehmen - das ist Thema beim Tag des Familienunternehmens 2024. Es geht um den Austausch mit der Politik und miteinander. Unter anderem sprechen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und CDU-Parteichef Friedrich Merz.

08:50 DEU: Economic Dialogue Bundesfinanzministerium zum Thema «Perspektiven für eine Geld- und Finanzpolitik in einer instabilen Welt» + 15.50 Stiftungskonferenz: 25 Jahre Euro u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

11:00 DEU: Tarifverhandlung Einzel- und Versandhandel mit rund 235 000 Beschäftigten, Frankfurt/M.

DEU: Europawahl - Wahlkampfabschluss in Deutschland vor Abstimmung am Sonntag

DEU: Abschluss Europarechtliches Symposium und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht, Erfurt

MONTAG, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 CHE: Sulzer, Capital Markets Day



USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 14.6.24)



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 5/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 6/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/24



HINWEIS

HKG/CHN/AUS: Feiertag, Börsen geschlossen



DIENSTAG, DEN 11. JUNITERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Hauptversammlung 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung10:30 DEU: RAG-Stiftung Online-Pk mit Vorstellung der Jahreszahlen 2023 11:00 DEU: Frankfurter Bankgesellschaft, Pressekonferenz, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung14:30 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 5/24TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Wacker Chemie, Capital Markets DayTERMINE KONJUNKTUR06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/2408:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (vorläufig)08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/2409:00 CZS: Verbraucherpreise 5/24SONSTIGE TERMINE10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Klagen betreffend Grundsteuer Baden-Württemberg11:00 DEU: Tarifverhandlungen bayerischer Einzelhandel, München12:00 DEU: Online Gesprächsrunde Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur nationalen Umsetzung der europäischen KI-Regulierung13:00 DEU: Hybrides Symposium der Bundesapothekerkammer zu «Telepharmazie - Chancen und Grenzen»14:30 DEU: Pk mit ifo-Präsident Clemens Fuest zum Thema "Wird Europa abgehängt? Wirtschaftsentwicklung und Innovationen", Dresden15:00 DEU: Beginn Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesjustizminister Marco BuschmannDEU: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, Berlin Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eröffnet. Es werden etwa 1500 Teilnehmer erwartet, die über die weitere Unterstützung für den Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine beraten.DEU: Fünfter «EuroMinds»Wirtschaftsgipfel u. a. mit Gesine Schwan, Aydan Özogus und Henry Maske in Hamburg

MITTWOCH, DEN 12. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bilfinger, Kapitalmarkttag

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pk, Bad Griesbach

11:00 DEU: Hawesko Holding, Hauptversammlung in Hamburg 12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 13:00 DEU: Pressegespräch Volkswagen Kassel zur Betriebsversammlung, Kassel 18:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Legal + General Group, Kapitalmarkttag

INT: Broadcom, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/24

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/24

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 4/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/24

14:30 USA: Realeinkommen 5/24

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:0 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz und der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Fitness-Tarif in der Berufsunfähigkeitsversicherung

09:30 DEU: Abschluss Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU Deutschland, Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linneman, Berlin

11:00 DEU: BGH verhandelt zur Wirksamkeit bestimmter Klauseln zu Schiedsgutachterverfahren in der Rechtsschutzversicherung

DEU: Handelsblatt - Wasserstoff-Gipfel 2024 (bis 13.6.24) u.a. mit CEO Thyssenkrupp Miguel Lopez (9.35 h), CEO Thyssenkrupp nucera Dr. Werner Ponikwar (11.40 h)

18:30 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft - Digitale Perspektiven nach der Europawahl mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 13. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/24

10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: MPC Münchmeyer Petersen Capital, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

14:00 AUT: OMV, Kapitalmarkttag

14:00 NLD: Stellantis, Investor Day

19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen

22:30 USA: Tesla, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2024 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/24

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/24

14:00 POL: Leistungsbilanz 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/24



SONSTIGE TERMINE

ITA: Erster Tag des Gipfels der G7-Staaten, Monopoli



BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (1. Tag)



LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister und -Ministerinnen - 1. Tag



FREITAG, DEN 14. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung in Dresden

12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/24 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 4/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Hybrid-Fachgespräch der Grünen-Bundestagsfraktion zu «Odyssee oder Land in Sicht: Wie beenden wir Tiertransporte in Drittstaaten?» u.a. mit Renate Künast, Grünen-Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft

ITA: Zweiter Tag des Gipfels der G7-Staaten, Monopoli



BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (2. und letzter Tag)

LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister und -Ministerinnen (2. und letzter Tag)

MONTAG, DEN 17. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 DEU: Open House der Volkswagen Group Services, Wolfsburg Bei einem Messerundgang stellt Volkswagen an 20 Messeständen verschiedene Servicedienstleistungen vor.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: ING Groep, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/24

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/24

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/24 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 6/24



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Umweltministerinnen und -Minister, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi