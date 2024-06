Ab sofort gelten neue Bedingungen bei den Zinsen bei der Sparkasse. Wen das betrifft und was Kunden der 1822direkt beim Festgeld beachten sollten. Wie die Sparkassen-Tochter 1822direkt am heutigen Montag mitteilte, sinken die Zinsen auf dem Festgeldkonto. So schreibt die Sparkasse: "Neukunden, die ab Montag, den 03.06.2024 ein Festgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen, erhalten eine garantierte Verzinsung von 2,80 % p.a. für 6 Monate (zuvor 3,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...