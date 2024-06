Am 13.06.2024 geht es beim Digitalkongress "Gewerbeversicherung" um die Frage: Wohin entwickelt sich der Versicherungsschutz bei Gewerbekunden? Das informative und interaktive Online-Format richtet sich an alle, die die Zielgruppe der Gewerbetreibenden in Sachen Absicherung ins Auge gefasst haben. Für Gewerbetreibende ist ein angemessener Versicherungsschutz unerlässlich. Wichtig ist für diese Zielgruppe, dass im Schadenfall entgangene Erträge ersetzt werden und im Haftungsfall Absicherung vor ...

