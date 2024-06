Das SESHAT-Projekt im Pionierkrankenhaus, das zum katalanischen Gesundheitsinstitut gehört, umfasst den Einsatz von bis zu 1.000 Masimo W1-Uhren, 100 Radius VSM und zahlreichen zusätzlichen Masimo Hospital-Automation-Lösungen

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute bekannt, dass Germans Trias i Pujol, ein Pionierkrankenhaus im Norden Barcelonas, das mehr als 800.000 Menschen versorgt, eine bahnbrechende Initiative zur Telemedizin und zum Remote-Patientenmanagement mit Masimo-Technologie startet. Das SESHAT-Projekt konzentriert sich auf den Einsatz fortschrittlicher tragbarer Technologien und drahtloser Konnektivität, die es Klinikern ermöglichen, die physiologischen Daten von Patienten nahezu in Echtzeit zu verfolgen, unabhängig davon, ob sich der Patient in einem anderen Teil des Krankenhauses oder zu Hause befindet. Das Projekt, das im vierten Quartal 2023 begann und mindestens drei Jahre dauern soll, umfasst die Implementierung von bis zu 1.000 medizinischen Uhren Masimo W1 , 100 Radius VSM Monitoren zur ständigen Überwachung der Vitalparameter, 10 Patient SafetyNet-Systemen und eine Reihe weiterer Masimo Hospital-Automation-Produkte.

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, mit Germans Trias i Pujol zusammenzuarbeiten und das SESHAT-Projekt zu unterstützen. Als ich Masimo vor 35 Jahren gründete, bestand unsere Mission darin, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die Kosten für die Pflege zu senken, indem wir die nichtinvasive Überwachung an neuen Standorten und in neuen Anwendungen einführten. Dank jahrzehntelanger Innovation und Weiterentwicklung bringen wir unsere bahnbrechenden Technologien zur präzisen und kontinuierlichen Überwachung nun an noch mehr neue Orte und in noch mehr Anwendungsbereiche, einschließlich des häuslichen Bereichs mit leistungsstarken tragbaren, fessellosen und ferngesteuerten Modalitäten wie dem Masimo SET -basierten Masimo W1 und Radius VSM. Unser bahnbrechender prädiktiver Algorithmus Halo, KI-gestützte Tools sowie Konnektivitäts- und Automatisierungslösungen machen diesen genauen, präzisen und reichhaltigen Strom an verwertbaren Patientendaten für Kliniker verfügbar, wann und wo immer sie ihn benötigen, damit sich Patienten verbunden und umsorgt fühlen und immer aufschlussreichere Entscheidungen über die Pflege treffen können. Letztendlich glauben wir, dass dies die Ergebnisse verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Pflege senken wird, ganz im Sinne unseres Gründungsauftrags. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den vorausschauenden Klinikern von Germans Trias i Pujol unzählige Erkenntnisse zu gewinnen und 800.000 Leben zu verbessern."

Dr. Oriol Estrada, Direktor für Strategie und Innovation im Gesundheitswesen bei Germans Trias, kommentierte: "Das Projekt SESHAT, benannt nach der ägyptischen Göttin des Schreibens und der Messung, zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung von einem reaktiven in ein prädiktives Modell zu verwandeln, und zwar dank kontinuierlicher und zuverlässiger Patientendaten in Echtzeit, die mit Hilfe tragbarer Technologie sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause gemessen werden."

Das SESHAT-Projekt entstand aus den während der COVID-Pandemie festgestellten Bedürfnissen und konzentriert sich auf die Fernüberwachung von Patienten mit komplexen Pflegeanforderungen. Ziel des Projekts ist es, physiologische Daten von Patienten in Echtzeit zu erhalten und diese Daten den Ärzten bei der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse zu helfen. Die Kliniker des SESHAT-Projekts hoffen, durch eine bessere Verfolgung der physiologischen Veränderungen jedes Patienten und durch die Kombination dieser Veränderungen mit anderen verfügbaren Gesundheitsdaten bessere prospektive Indikatoren für den klinischen Fortschritt und die Therapietreue zu entwickeln und zu validieren. Ihr Ziel ist es, den Einrichtungen dabei zu helfen, von einem reaktiven Pflegemodell, bei dem Gesundheitsteams symptomatische Krankheiten behandeln, zu einem proaktiveren Modell überzugehen, bei dem die Teams Informationen erhalten, die es ihnen ermöglichen, Komplikationen zu antizipieren oder geeignetere Medikamente auszuwählen, um eine bessere therapeutische Reaktion zu gewährleisten, basierend auf dem Profil jedes Patienten.

"Um diese Ziele zu erreichen", so Dr. Estrada weiter, "musste eine tragbare Technologie gewählt werden, die robust und zuverlässig ist und das normale Leben des Patienten nicht beeinträchtigt. Nach der Analyse verschiedener Optionen fiel die Wahl auf die Masimo-Technologie, die in medizinische Wearable-Geräte wie Masimo W1 und Radius VSM eingebettet ist. Ausschlaggebend für diese Wahl war die Bereitschaft von Masimo, nicht nur ein Technologieanbieter zu sein, sondern auch ein Technologie-partner Wir haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, bei der das SESHAT-Projekt als Validierungsfeld für technologische Verbesserungen und die Identifizierung neuer Bedürfnisse dienen wird, bei denen beide Institutionen zusammenarbeiten werden. Bei der Entscheidung war es den Projektleitern wichtig, mit einem führenden Unternehmen im Bereich der Überwachungstechnologie zusammenzuarbeiten, das ein Portfolio mit einer globalen Lösung für alle Phasen der Patientenversorgung anbietet: vom Krankenhaus bis zum häuslichen Bereich, wobei auch die Integration mit Krankenhausinformationssystemen möglich ist."

Die Universitätsklinik Germans Trias i Pujol in Badalona gehört zum katalanischen Gesundheitsinstitut. Es ist ein High-Tech-Zentrum, das Gesundheitsdienstleistungen für 800.000 Einwohner im nördlichen Stadtgebiet von Barcelona anbietet. Seit seiner Gründung ist das Krankenhaus ein Pionier in der Entwicklung und Betreuung verschiedener Spezialgebiete wie Infektions-, Herz-Kreislauf-, Entzündungs-, Onkologie- und Atemwegserkrankungen, um nur einige zu nennen. Es umfasst einen leistungsstarken biomedizinischen Forschungscampus mit 12 international renommierten Einrichtungen, in denen mehr als 6.000 Fachleute und Forscher im Gesundheitsbereich tätig sind. Klinische Innovation die Umwandlung klinischer Probleme in Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse ist einer der strategischen Pfeiler der Einrichtung.

Halo hat keine FDA-Zulassung und ist in den USA nicht erhältlich.

Über Masimo

RPVi hat keine FDA-510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht im Handel erhältlich. Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

Quellenangaben

Zukunftsgerichtete Aussagen

