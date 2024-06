Paris / London - Europas wichtigste Handelsplätze sind am Montag ohne klare Richtung in den neuen Börsenmonat gestartet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss 0,40 Prozent fester mit 5003,54 Punkten, während der französische Cac 40 um 0,06 Prozent auf 7998,02 Zähler zulegte. Beide Indizes blieben damit nur wenig über ihren im späten Handel markierten Tagestiefs. Für den britischen FTSE 100 ging es am Montag letztlich um 0,10 Prozent auf 8266,84 ...

