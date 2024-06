Kein Grund zur Sorge: Heute ereignete sich ein Flash Crash an der Wall Street bei einigen "großen" Aktien wie Berkshire Hathaway - letztere Aktie hat eine Marktkapitalisierung von knapp 900 Milliarden Dollar und war laut New Yorker Börse NYSE 99,97% im Minus! An der Wall Street zirkuliert die Vermutung, dass diese technischen Aussetzer mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...