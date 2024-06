HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba investiert Milliardensummen in künstliche Intelligenz (KI) und deren Anwendungsmöglichkeiten. Joe Tsai, der Vorsitzende der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027), setzt in Zukunft voll auf KI, teilte der Mitgründer auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...