DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Insolvenz/FTI:

"Inzwischen hat sich das Geschäft mit dem Tourismus kräftig erholt. Spätestens jetzt wird klar, dass die FTI-Krise nicht nur coronabedingt war. Würde der Bund weiteres Geld nachschießen, würde er unzulässigerweise in den Wettbewerb eingreifen und die Konkurrenten benachteiligen. Der größte Konkurrent von FTI, der Tui-Konzern, war in der Pandemie selbst in Bedrängnis, bekam auch einen staatlichen Kredit - hat ihn aber im Gegensatz zu FTI komplett zurückgezahlt."/yyzz/DP/ngu