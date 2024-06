FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Islamismus-Gefahr:

"Nach dem Tod des Polizisten Rouven L. in Mannheim gibt es eine sehr große Beunruhigung nicht nur am Rand, sondern auch in der Mitte unserer Gesellschaft. Die speist sich aus dem Eindruck, dass unsere Demokratie von zwei Seiten in die Zange genommen wird: von rechtsradikalen Hetzern einerseits. Und andererseits von einem aggressiven Islamismus. Es sind Debatten zu führen, in denen der Mut gefragt ist, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Es ist keine Schande, dabei auch Irrtümer einzugestehen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass es eben nicht reicht, wenn wir mit der Zuwanderung organisatorisch fertig werden. Zuwanderer brauchen Jobs, soziale Teilhabe und einen Wohnungsmarkt, der groß genug ist, um das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern - der Attentäter von Mannheim hat sich vermutlich erst in Deutschland radikalisiert."