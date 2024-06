DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. Juni

=== 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj 09:05 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 10:00 DE/New Work SE, HV 10:00 DE/Präsident der Bauindustrie, Hübner, IW-Experte Voigtländer, Pk zum Thema "Spart die Ampel am falschen Eck?" 10:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 10:30 DE/Bundesinnenministerin Faeser, nordrhein-westfälischer Innenminister Reul, Pk zum Thema: "10 Tage vor der EM: Vorbereitung von Bund und Ländern für Sicherheit und Zusammenhalt", Berlin 10:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim 4. Berlin Aviation Summit des Bundesverbandes der Deutschen Luft-und Raumfahrt (BDL), Berlin 11:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Woche der Umwelt 2024 11:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pk beim E-Fuels Dialogue 2024, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 12:00 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 12:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Auftaktpanel "Wasserstoff als Energieträger in Wirtschaft und Alltag" bei Woche der Umwelt, Berlin *** 14:00 DE/Krones AG, HV 14:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung 14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion bei Veranstaltung "Impulse" des Instituts für Kredit- und Finanzwirtschaft der Ruhr-Universität Bochum *** 14:45 DE/SAP SE, Keynote CEO Klein auf Kundenveranstaltung SAP Sapphire, Orlando 15:00 EU/EZB, Monats- und Zweimonatsbericht zu APP und PEP *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 16:00 US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) *** 16:45 DE/SAP SE, Q&A mit CEO Klein auf Kundenveranstaltung SAP Sapphire, Orlando 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q - Zweite Bundestarifrunde Chemie, Wiesbaden (12:30 Uhr Pressestatement IGBCE-Verhandlungsführer Heinrich) ===

