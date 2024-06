DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank könnte nach Aussage ihres Gouverneurs Kazuo Ueda weitere Anpassungen an ihrer Geldpolitik vornehmen, wenn die Inflation im Rahmen der Prognosen der Bank of Japan (BoJ) steigt. "Wenn es Änderungen an den Aussichten für die Wirtschaft und die Preise oder die Risiken in diesem Zusammenhang gibt, können dies Gründe sein, die Zinsen zu verändern", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss und bekräftigte damit frühere Aussagen. Der geldpolitische Rat der BoJ hält seine nächste Sitzung am 13. und 14. Juni ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.296,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.642,50 -0,0% Nikkei-225 38.842,78 -0,2% Hang-Seng-Index 18.476,95 +0,4% Kospi 2.666,34 -0,6% Shanghai-Composite 3.074,42 -0,1% S&P/ASX 200 7.744,00 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag überwiegend mit leichten Abgaben. Marktteilnehmer verweisen auf Anzeichen, dass sich die US-Wirtschaft abschwächt. Zudem hielten sich die Anleger im Vorfeld einer Reihe von wichtigen Zentralbanksitzungen zurück. So gibt die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Zinsentscheidung bekannt. Bereits am Mittwoch entscheidet die Bank of Canada über den Leitzins. In Südkorea hat sich die Gesamtinflation auf ein Zehnmonatstief verlangsamt, blieb aber immer noch über dem Zielwert der Zentralbank von 2,0 Prozent, was die Ansicht bestärken dürfte, dass die Notenbank keine Eile haben dürfte, ihre Geldpolitik zu lockern. Der Verbraucherpreisindex stieg im Mai um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 2,8 Prozent gerechnet. Korea Gas steigen nach den kräftigen Vortagesaufschlägen um weitere 16,7 Prozent. Hintergrund ist der Plan der Regierung, vor der Südostküste des Landes nach fossilen Brennstoffen zu bohren. In Sydney steigen Ramelius Resources um 0,8 Prozent, nachdem das Board des Goldproduzenten das Cue-Goldprojekt genehmigt hat. Belastet von den zuletzt gesunkenen Ölpreisen zeigen sich Aktien von Öl-Unternehmen in der Region mit Abgaben. So verlieren in Tokio Inpex 3,9 Prozent. In Hongkong geben Petrochina 1,7 Prozent ab und CNOOC 1,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.571,03 -0,3% -115,29 +2,3% S&P-500 5.283,40 +0,1% 5,89 +10,8% Nasdaq-Comp. 16.828,67 +0,6% 93,66 +12,1% Nasdaq-100 18.600,97 +0,3% 64,32 +10,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 924 Mio 1.996 Mio Gewinner 1.317 2.208 Verlierer 1.491 624 Unverändert 82 50

Etwas fester - Erneut deutlicher sinkende US-Marktzinsen sorgten diesmal nur für etwas Auftrieb. Am Berichtstag trug der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zu weiter sinkenden Renditen bei. Er fiel schlechter aus als gedacht und rutschte tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich. Das ist zwar günstig für die Zinssenkungshoffnungen, nicht aber für die Konjunkturaussichten. Für Kursbewegungen im Halbleitersektor sorgten Neuigkeiten von einer Messe in Taiwan. Nvidia schnellten um 4,8 Prozent nach oben. Für Arm ging es sogar um 5,5 Prozent aufwärts. Weniger tat sich bei Qualcomm (+0,9%), während AMD (-2,0%) und Intel (-1,8%) schwach lagen. AMD und Intel hat Qualcomm ins Visier genommen, um deren Dominanz auf dem Markt für PC-Prozessoren zu brechen. Microsoft gaben um 0,4 Prozent nach mit der Nachricht, 3,2 Milliarden Dollar in Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) in Schweden investieren zu wollen. Waste Management gaben um 4,5 Prozent nach, während Stericycle um fast 15 Prozent nach oben schossen. Treiber war, dass Waste Management vor einer Übernahme der auf medizinischen Abfall spezialisierten Stericycle für etwa 7 Milliarden Dollar steht. Der erstmals 2021 gesehene Aktienrausch um inzwischen Meme-Aktien genannte Papiere flammte mit einer Hausse von 21 Prozent auf 28,00 Dollar bei Gamestop wieder auf. Der populäre Investor Keith Gill, auch "Roaring Kitty" genannt, hatte einen Screenshot seines Portfolios gepostet, wonach er für 115 Millionen Dollar Gamstop-Aktien hält, die er für je etwa 21,27 Dollar kaufte. Im Sog ging es für andere Meme-Aktien nach oben. AMC Entertainment verteuerten sich um rund 11 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 -5,7 4,87 39,5 5 Jahre 4,41 -9,3 4,51 41,4 7 Jahre 4,40 -10,3 4,51 43,3 10 Jahre 4,40 -10,1 4,50 51,6 30 Jahre 4,54 -10,4 4,65 57,3

Die Renditen sanken weiter deutlich, diesmal, nachdem der ISM-Index für die US-Industrie unter Erwarten und zudem im Schrumpfungsbereich ausgefallen war.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,0908 +0,0% 1,0903 1,0844 -1,2% EUR/JPY 170,34 +0,1% 170,21 170,47 +9,5% EUR/GBP 0,8515 +0,0% 0,8515 0,8524 -1,8% GBP/USD 1,2809 +0,0% 1,2805 1,2722 +0,6% USD/JPY 156,16 +0,0% 156,11 157,19 +10,8% USD/KRW 1.374,36 +0,1% 1.372,99 1.378,42 +5,9% USD/CNY 7,1018 +0,0% 7,0996 7,1066 +0,0% USD/CNH 7,2568 +0,1% 7,2520 7,2615 +2,0% USD/HKD 7,8185 -0,0% 7,8199 7,8197 +0,1% AUD/USD 0,6680 -0,1% 0,6688 0,6636 -1,9% NZD/USD 0,6192 +0,0% 0,6191 0,6137 -2,0% Bitcoin BTC/USD 69.076,39 +0,0% 69.064,03 68.834,83 +58,6%

Der Dollar fiel mit den sinkenden Zinsen zurück, der Euro stieg auf 1,0900 Dollar, den höchsten Stand seit Mitte März.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,53 74,22 -0,9% -0,69 +1,4% Brent/ICE 77,76 78,36 -0,8% -0,60 +2,1%

Die Ölpreise fielen nach den jüngsten Beschlüssen der Opec+ um bis zu 3,8 Prozent auf die niedrigsten Niveaus seit Februar. Das Ölförderkartell hat seine Förderkürzungen zwar bis zum nächsten Jahr verlängert, allerdings beinhaltet die Maßnahme auch mögliche höhere Fördermengen später im Jahr, wie Marktexperten betonten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.348,43 2.350,83 -0,1% -2,40 +13,9% Silber (Spot) 30,56 30,78 -0,7% -0,22 +28,5% Platin (Spot) 1.020,17 1.016,50 +0,4% +3,67 +2,8% Kupfer-Future 4,69 4,68 +0,2% +0,01 +19,6%

Der Goldpreis legte mit Rückenwind von sinkenden Anleiherediten und dem schwächeren Dollar um knapp 1 Prozent zu auf 2.349 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Der US-Bundesstaat New York stärkt offenbar den Schutz von Kindern und Jugendlichen in den sozialen Netzwerken. Der Staat wolle Social-Media-Unternehmen untersagen, Algorithmen zur Steuerung von Inhalten für Kinder ohne elterliche Zustimmung einzusetzen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Darauf hätten sich New Yorker Parlamentarier geeinigt.

HITACHI/MICROSOFT

haben eine milliardenschwere Zusammenarbeit angekündigt, um die Einführung von generativer Künstlicher Intelligenz zu beschleunigen - die neueste in einer Reihe von Partnerschaften und Investitionen beider Unternehmen. Im Rahmen der dreijährigen Partnerschaft wird der japanische Konzern Microsoft-Produkte wie Microsoft Cloud und GitHub Copilot in Lumada, das Kerngeschäft von Hitachi für digitale Lösungen, Software und Dienstleistungen, integrieren, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten.

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Mai +2,7% (PROG: +2,8%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Mai +0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Mai +2,2% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

