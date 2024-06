DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

MITTWOCH: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA

Die KfW hat am Montagabend 110 Millionen Aktien der Deutschen Telekom AG zu einem Preis von je 22,13 Euro im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens an institutionelle Investoren verkauft. Das entspricht einem Betrag von 2,43 Milliarden Euro. Nach Abschluss der Transaktion erhöhe sich der Streubesitz der Telekom entsprechend. Die KfW und der Bund blieben mit einem Gesamtanteil von ca. 27,8 Prozent weiterhin die größten Aktionäre der Deutsche Telekom AG, teilte die staatliche Förderbank mit. Sie hatte die Platzierung am frühen Abend avisiert. Für die verbleibende Beteiligung wurde mit den Joint Bookrunners eine Verkaufsbeschränkung mit einer Laufzeit von 90 Tagen und mit bestimmten Ausnahmen vereinbart. Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen habe die KfW die stabilen Rahmenbedingungen an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr für Privatisierungsschritte erneut genutzt, sagte Tim Armbruster, Treasurer der KfW. Der bei der Transaktion erzielte Verkaufserlös stehe abzüglich des von der KfW geleisteten Kaufpreises sowie den im Zusammenhang mit der Privatisierungstransaktion entstandenen Kosten dem Bund zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

10:00 DE/Adesso SE, HV

10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/New Work SE, HV

11:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV

14:00 DE/Krones AG, HV

14:45 DE/SAP SE, Keynote CEO Klein auf Kundenveranstaltung SAP Sapphire

16:45 DE/SAP SE, Q&A mit CEO Klein auf Kundenveranstaltung SAP Sapphire

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Friedrich Vorwerk 0,12 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj - DE 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% - US 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

INDEXÄNDERUNGEN

Im Zuge der Juni-Veränderungen steigen Tui in den Stoxx-Europe-600 auf. Absteigen werden Hellofresh, Evotec, Teamviewer. Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX-600 NEUAUFNAHME - Tui - Galderma Group - FLSmidth - Kemira - Neoen - Fugro - Var - Mycronic - Munters. + STOXX-600 ENTNAHME - Hellofresh - Evotec - Teamviewer - Kojamo - Remy Cointreau - New WH Smith - SSP Group - CRH - Fabege

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.605,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.296,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 18.642,50 -0,0% Nikkei-225 38.838,09 -0,2% Schanghai-Composite 3.074,23 -0,1% Hang-Seng-Index 18.476,80 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 129,91 -2 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 18.608,16 +0,6% DAX-Future 18.620,00 -0,1% XDAX 18.575,26 -0,1% MDAX 26.963,49 +0,9% TecDAX 3.367,64 +0,9% EuroStoxx50 5.003,54 +0,4% Stoxx50 4.498,77 +0,2% Dow-Jones 38.571,03 -0,3% S&P-500-Index 5.283,40 +0,1% Nasdaq-Comp. 16.828,67 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,93 +65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in den Dienstag rechnen Händler an Europas Börsen. Bis zur EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag und vor allem den Aussagen zum weiteren Vorgehen dürften sich Marktteilnehmer zurückhalten. Dazu steht am Freitag der große US-Arbeitsmarktbericht an, der Aufschlüsse über die weitere US-Zinspolitik geben dürfte. Auch ist die Datenlage sehr uneinheitlich und unklar in ihren Konsequenzen: Denn der schwache ISM-Index aus den USA wurde am Vortag zwar begrüßt mit Blick auf US-Zinserleichterungen und ließ die wichtige 10-Jahres-Rendite deutlich unter 4,50 Prozent fallen. Jedoch ist die konjunkturelle Botschaft des ISM ebenfalls überraschend schwach: Denn es ging nicht nur mit dem Preisindex herunter, sondern auch bei den Auftragseingängen. Entsprechend im Fokus dürften die US-Auftragseingänge der Industrie am Dienstagnachmittag stehen. Das Gesamtbild bleibt aber unklar, denn der Einkaufsmanager-Index der USA wurde nach oben revidiert. "Per Saldo hält man sich bei einer verwirrenden Gemengelage einfach zurück", kommentiert ein Händler. Bei den Einzelunternehmen blickt man auf SAP mit ihrer Hauskonferenz Sapphire.

Rückblick: Stützend wirkte der Renditerückgang an den Anleihemärkten. Ein schwächerer ISM-Index in den USA befeuerte die Zinssenkungsfantasie. Für leichten Konjunkturoptimismus sorgte wiederum ein Einkaufsmanagerindex aus China. Die Abstufung der Bonität Frankreichs sorgte dafür, dass der CAC-40 etwas hinterherhinkte. Bei den Einzelwerten brachen GSK um 9,5 Prozent ein. Ein US-Gericht hatte Prozesse für Klagen von Krebspatienten zugelassen, die das GSK-Medikament Zantac als Ursache für ihre Erkrankung ausgemacht haben. Atos knickten um 18,3 Prozent ein. Das angeschlagene IT-Unternehmen hat zwei Restrukturierungsangebote erhalten. Unabhängig davon, für welches Gebot sich Atos entscheidet, wird eine massive Verwässerung der bisherigen Anteilseigner die Folge sein.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Der Versicherungssektor zeigte sich von der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland nicht belastet. Im Gegenteil stützten neben Analystenstimmen zunehmende Forderungen nach einer Plichtversicherung gegen Elementarschäden. Eine solche Versicherung könnte "wie ein kostenloses Konjunkturprogramm für die Branche" wirken, hieß es. Hannover Rück gewannen 2, Allianz 0,9 und Talanx 1,6 Prozent. Munich Re schlossen unverändert. Tui schlossen 7,3 Prozent fester. "Die Pleite von FTI dürfte Tui einiges an Neugeschäft bringen", wurde das Plus im Handel begründet. Einen Aufschlag von 5,5 Prozent auf 10,30 Euro verbuchten Vectron Systems. Das US-Unternehmen Shift4 will des Kassensystemexperten für je 10,50 Euro übernehmen. Um 10,2 Prozent auf 66,00 Euro ging es für New Work nach oben mit der Ankündigung eines Kaufangebots für 66,25 Euro durch den Großaktionär Burda Digital, der New Work von der Börse nehmen will. Mit einem Minus von 7,2 Prozent wurde die Niederlage von Borussia Dortmund im Finale der Champions League quittiert.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Telekom gaben um gut 2 Prozent nach, belastet von der Nachricht, dass der Großaktionär KfW im Schnellverfahren 110 Millionen Telekom-Aktien bei Institutionellen Anlegern platziert. Continental wurden 0,6 Prozent tiefer gestellt auf 61,91 Euro. Bernstein hatte die Aktie mit "Underperform" gestartet mit einem Kursziel von 54 Euro. Hapag-Lloyd wurden um rund 3 Prozent nach oben genommen. Nachbörslich hatte der dänische Wettbewerber Moeller Maersk erneut seinen Ausblick angehoben, was auch mit Blick auf Hapag-Lloyd für Fantasie sorgte.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Erneut deutlicher sinkende US-Marktzinsen sorgten diesmal nur für etwas Auftrieb. Am Berichtstag trug der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zu weiter sinkenden Renditen bei. Er fiel schlechter aus als gedacht und rutschte tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich. Das ist zwar günstig für die Zinssenkungshoffnungen, nicht aber für die Konjunkturaussichten. Für Kursbewegungen im Halbleitersektor sorgten Neuigkeiten von einer Messe in Taiwan. Nvidia schnellten um 4,8 Prozent nach oben. Für Arm ging es sogar um 5,5 Prozent aufwärts. Weniger tat sich bei Qualcomm (+0,9%), während AMD (-2,0%) und Intel (-1,8%) schwach lagen. AMD und Intel hat Qualcomm ins Visier genommen, um deren Dominanz auf dem Markt für PC-Prozessoren zu brechen. Microsoft gaben um 0,4 Prozent nach mit der Nachricht, 3,2 Milliarden Dollar in Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) in Schweden investieren zu wollen. Waste Management gaben um 4,5 Prozent nach, während Stericycle um fast 15 Prozent nach oben schossen. Treiber war, dass Waste Management vor einer Übernahme der auf medizinischen Abfall spezialisierten Stericycle für etwa 7 Milliarden Dollar steht. Der erstmals 2021 gesehene Aktienrausch um inzwischen Meme-Aktien genannte Papiere flammte mit einer Hausse von 21 Prozent auf 28,00 Dollar bei Gamestop wieder auf. Der populäre Investor Keith Gill, auch "Roaring Kitty" genannt, hatte einen Screenshot seines Portfolios gepostet, wonach er für 115 Millionen Dollar Gamstop-Aktien hält, die er für je etwa 21,27 Dollar kaufte. Im Sog ging es für andere Meme-Aktien nach oben. AMC Entertainment verteuerten sich um rund 11 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 -5,7 4,87 39,5 5 Jahre 4,41 -9,3 4,51 41,4 7 Jahre 4,40 -10,3 4,51 43,3 10 Jahre 4,40 -10,1 4,50 51,6 30 Jahre 4,54 -10,4 4,65 57,3

