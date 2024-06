Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

yallo lanciert kostenlose App für Samsung TV



04.06.2024 / 08:32 CET/CEST



Die neue yallo TV-App für Samsung TV steht ab heute allen Kundinnen und Kunden mit einem kostenlosen yallo Free TV-Konto oder mit einem yallo TV-Abo zur Verfügung - rechtzeitig zum Start der Fussball-Europameisterschaft.

Die App kann auf Samsung TV-Geräten ab Modelljahrgang 2020 genutzt werden und ist auf einer Vielzahl von Geräten bereits vorinstalliert. Dadurch macht yallo eine möglichst grosse Zielgruppe auf die App aufmerksam und erleichtert die Nutzung.

yallo stärkt mit dem laufenden Ausbau seiner Angebote und Produkte die Position als Full Service Provider weiter und bietet modernste Mobile-, Internet- und TV-Dienste aus einer Hand. «Mit der yallo TV-App für Samsung TV ermöglichen wir einem Grossteil unserer Kundschaft die yallo TV-App direkt auf ihrem Fernseher zu nutzen, ohne dass dafür eine TV-Box oder weitere Fernbedienung nötig ist. Damit entsprechen wir einem wichtigen Bedürfnis vieler unserer Kundinnen und Kunden», sagt Stefan Fuchs, Chief Consumer Officer - Flanker Brands von Sunrise. Ab heute ist die yallo TV-App auf Samsung TV-Geräten ab Modelljahrgang 2020 (Tizen 5.5) verfügbar und auf neuen Geräten sogar bereits vorinstalliert. Die App für Samsung TV ergänzt das bestehende «Bigscreen»-Angebot von yallo TV für Android TV und Apple TV. Wie auf allen anderen Geräten kann die yallo TV-App für Samsung TV nicht nur von Kundinnen und Kunden mit einem yallo TV- oder Home Internet+ TV-Abo genutzt werden, sondern steht auch den Kundinnen und Kunden von yallo Free TV kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der hohen Relevanz und Reichweite von Samsung TV-Geräten im Schweizer Markt hat yallo alles darangesetzt, rechtzeitig zum Start der Fussball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 die leistungsstarke App zu lancieren. Bereits vor dem offiziellen Launch hat yallo die App als Beta-Version veröffentlicht und so während der Entwicklung wertvolles Feedback erhalten. In den nächsten Wochen und Monaten wird die App stetig optimiert z. B. mit einer Suchfunktion, um den Kundinnen und Kunden das beste TV-Erlebnis zu bieten. yallo TV immer und überall Das yallo TV-Erlebnis mit über 280 Sendern gibt es für zu Hause somit auf Samsung TV, Android TV und Apple TV oder mit der yallo TV-Box. Wer auch unterwegs kein EM-Spiel verpassen will, kann die yallo TV-App für Smartphones und Tablets (iOS/Android) nutzen. yallo TV kann ferner auch mit allen gängigen Webbrowsern auf dem PC und Laptop gesehen werden. yallo TV ist das Komplettangebot inklusive 7 Tagen Replay und zeitlich unbegrenztem Aufnahmespeicher für 1000 Sendungen, das mit einem yallo TV oder Home Internet+ TV Abos erworben werden kann. Wer nur wenig fernsieht, kann als Alternative die yallo TV-App auf Samsung TV kostenlos nutzen. Dazu genügt es, sich mit einer E-Mail-Adresse für ein yallo Free TV-Konto zu registrieren. yallo Free TV ist werbefinanziert und auf dem Fernseher auf eine monatliche Nutzung von 30 Stunden limitiert. Ohne Replay-TV und mit geringerem Aufnahmespeicher ist der Funktionsumfang gegenüber dem Komplettangebot reduziert. Der unkonventionelle Weg von yallo TV yallo erbringt als Full Service Provider modernste, preisgünstige und einfach verständliche Mobile-, Internet- und TV-Dienste aus einer Hand und bietet neben dem umfassenden yallo TV-Angebot die kostenfreie Einstiegsversion yallo Free TV. Des Weiteren bespielt die unkonventionelle und innovative Marke mit Zappalot by yallo Social Media und weitere Kanäle mit einem humoristischen Videomix aus der TV- und seit Mai 2024 auch Influencer-Welt. yallo x Samsung TV (Bild) Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net Telefon: 0800 333 000



