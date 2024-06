Zum Wochenauftakt kam es an der Wall Street zu merkwürdigen Ereignissen. Eine Software-Panne hat einen Flash-Crash bei einigen Aktien ausgelöst, darunter auch Schwergewichte wie Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Star-Investor Warren Buffett. Wie Bloomberg berichtet, kam es bei einem Software-Update an der New Yorker Börse (NYSE) am Montag zu einem technischen Fehler, der für ziemliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...