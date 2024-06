EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Sechste Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. von CIKAUTXO S.COOP. unterzeichnet



Sechste Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. von CIKAUTXO S.COOP. unterzeichnet Neues Add-on-Investment zur Stärkung der SFC Group, Teil von Amaneos

Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Gummi- und Kunststoffteilen für die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie

Erster Deal des Shanghai Office kurz nach der Büroeröffnung München, 4. Juni 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. ("Cikautxo China") von CIKAUTXO S.COOP. unterzeichnet. Das Unternehmen wird als neues Add-on-Investment der zur Amaneos gehörenden SFC Group die Marktpräsenz der Gruppe als globaler Partner für kunststoffbasierte Systeme für die Automobilindustrie sowie das Segment Automotive & Mobility von Mutares stärken. Das 2011 gegründete Unternehmen Cikautxo China hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Gummi- und Kunststoffkomponenten für die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie spezialisiert. Die breite Produktpalette umfasst flüssigkeitsleitende, schwingungsdämpfende und dichtende Komponenten, Türdichtungen sowie Ein- und Auslassfaltenbälge für Waschmaschinen, die das Unternehmen an eine Vielzahl von Kunden liefert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen langfristige Beziehungen zu erstklassigen Automobilkunden wie Daimler, Ford, Geely und Volvo sowie zu Haushaltsgerätekunden wie BSH und Haier aufgebaut. Mit rund 130 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 13 Mio. und verfügt über erhebliche Wachstumspotenziale. Cikautxo China hat seinen Sitz in Kunshan in der Provinz Jiangsu, China. Mit Cikautxo China erhält die SFC Group einen Standort, der sofort für die Produktion von bereits in der Vergangenheit vergebenen Aufträgen genutzt werden kann. Ziel ist es, die Produktionspräsenz der SFC Group in Asien weiter auszubauen und bestehende Kunden besser zu unterstützen sowie neue Marktchancen zu erschließen. Die SFC Group bietet Flüssigkeitstransfersysteme, Leichtbauprodukte und Dichtungslösungen für die Automobilindustrie an. Amaneos ist ein globaler Partner für Automobilhersteller mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, mit mehr als 30 Standorten weltweit und einem Netzwerk von Produktions- und Entwicklungseinrichtungen. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Mit der Übernahme von Cikautxo stärken wir unser Segment Automotive & Mobility im Bereich der Gummi- und Kunststoffkomponenten für die Automobil- und Haushaltsindustrie weiter. Dies ist der erste Deal, den wir in China kurz nach der Büroeröffnung in Shanghai getätigt haben und wir sehen hier weitere Möglichkeiten. China ist einer der interessantesten Märkte für Amaneos und die SFC Group, da es neben Indien der am schnellsten wachsende Automobilmarkt ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Marktposition des Unternehmens weiter ausbauen und das Wachstumspotenzial nutzen können." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

