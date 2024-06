DJ Ifo-Institut: Geschäftsklima der Automobilindustrie verschlechtert sich im Mai

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im Mai abgekühlt. Unternehmen planen zudem einen Stellenabbau. Der Geschäftsklima-Indikator fiel auf minus 8,6 Punkte, nach minus 2,4 im April. Der Indikator für die Geschäftslage rutschte erstmals seit Oktober 2022 in den negativen Bereich, so das Münchner Institut.

"Eine Gegenreaktion aus China auf den Handelskonflikt bei Elektroautos mit den USA bzw. Europa könnte die Geschäfte der deutschen Autobauer empfindlich treffen", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien.

In der Umfrage bleiben die Hersteller und ihre Zulieferer für die nächsten Monate pessimistisch. Der Indikator für die Ertragslage fiel auf minus 17,8 Punkte, nach minus 2,0 im September. Um Kosten einzusparen, planen die Unternehmen in der Autoindustrie mit weniger Personal. Das entsprechende Barometer sank auf minus 20,2 Punkte, nach minus 14,7 im April.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2024 02:20 ET (06:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.