DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ERAMET EO 3,05 ADR 1/10 ER70 US29478X1090 04.06.2024 HZE/EOT
XINYI SOLAR UNSP.ADR/20 13X0 US98421F1012 04.06.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ERAMET EO 3,05 ADR 1/10 ER70 US29478X1090 04.06.2024 HZE/EOT
XINYI SOLAR UNSP.ADR/20 13X0 US98421F1012 04.06.2024 HZE/EOT