Nach anfänglichem Traumstart hat der DAX am Montag lediglich 110 Zähler ins Ziel retten können. Am Dienstag setzt sich die schwächere Tendenz fort, weil auch die Vorgaben aus Übersee nicht so gut waren. Unternehmensseitig nimmt DER AKTIONÄR Airbus, Allianz, Deutsche Telekom, Fresenius und RWE unter die Lupe.

Den vollständigen Artikel lesen ...