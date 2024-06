Nach Kursgewinnen von 2,4% in der vergangenen Woche hat sich die Deutsche Telekom-Aktie auch zum gestrigen Start in den Juni fester präsentiert. Rückblick: Die Deutsche Telekom-Aktie war im vergangenen Monat überwiegend seitwärts gelaufen, konnte den Mai aber dank eines starken Schlussspurts unter dem Strich mit einem Plus von 3,7% beenden. Zum Monatsauftakt ...

