Die Aktie des weltgrößten Chipherstellers Intel Corporation notierte im jüngsten Börsenhandel bei $30,29, was einem Rückgang von 1,82% im Vergleich zum Vortagesschluss entspricht. Damit blieb Intel hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurück, während der S&P 500 an diesem Tag ein Plus von 0,11% verzeichnen konnte. In den vergangenen Monaten verlor Intel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...