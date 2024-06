Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein schwacher Handelsstart ab. Der DAX dürfte dabei zum Auftakt einen Rückgang um 0,2 Prozent auf 18.573 Zähler verbuchen. Am Montag war das Börsenbarometer zeitweise fast auf 18.700 Punkte geklettert, schaffte jedoch nicht den Sprung über die 21-Tage-Durchschnittslinie. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Uneinheitliche Kursentwicklungen ...

