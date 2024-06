Reith im Alpbachtal (ots) -Alpenklänge treffen auf Rock-Feeling, wenn am 21. Juni die Schürzenjäger mit der Bundesmusikkapelle Reith im Alpbachtal ihr 200-jähriges Jubiläum feiern.Vom 21 bis 23. Juni 2024 wird ein ganz besonderer Musikurlaub in den Tiroler Bergen angeboten. Das Alpbachtal wird zum Schauplatz eines besonderen musikalischen Ereignisses. Die legendäre Band Schürzenjäger tritt im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums der Bundesmusikkapelle Reith im Alpbachtal auf. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus traditioneller Tiroler Musik und modernen Rockelementen begeistern die Schürzenjäger seit Jahrzehnten Fans jeden Alters.Programm und Highlights mit AftershowpartyDie Feierlichkeiten beginnen bereits am Donnerstagabend, den 20. Juni mit einem Konzert der Bundesmusikkapelle - die perfekte Einstimmung auf das Wochenende. Der Höhepunkt des Festivals folgt am Freitagabend, den 21. Juni um 19 Uhr mit dem Konzert der Schürzenjäger. Mit ihren Hits wie dem legendären "Hochzeitsmarsch" und "Sierra Madre" werden die Schürzenjäger die Besucher begeistern. Die anschließende Aftershowparty mit DJ "NineDegree" sorgt dafür, dass die Stimmung noch lange anhält. Das musikalische Programm wird durch Gastkonzerte der Musikkapellen aus Alpbach und Brixlegg sowie der Gruppe "Junger Schwung" abgerundet.Exklusives Wochenendangebot im AlpbachtalFür einen rundum gelungenen Musikurlaub in den Tiroler Bergen bietet das Alpbachtal ein exklusives Package an. Zwei Übernachtungen mit Frühstück (von Freitag, den 21. bis Sonntag, 23.Juni 2024) samt Eintritt zum Schürzenjäger-Konzert sind darin inkludiert und ab 190,- Euro erhältlich. Zudem profitieren Gäste von der Alpbachtal Card, die zahlreiche Inklusivleistungen wie kostenlose Sommerbergbahnfahrten, Regiobus, sowie Eintritte in Schwimmbäder und Museen bietet. Das Musikwochenende ist die einzigartige Gelegenheit, einen Kurzurlaub mit musikalischen Klängen im Herzen Tirols zu verbinden.Im Package inkludierte Leistungen:- 2 Übernachtungen mit Frühstück im Alpbachtal (Freitag bis Sonntag)- Eintritt zum Schürzenjäger Konzert am 21. Juni 2024- Alpbachtal Card mit vielen Inklusivleistungen wie Busfahren, Sommerbergbahnen, Museen, etc.- Ab 190,- Euro pro Person, Package buchbar unter: https://shorturl.at/iGDKeSchürzenjägerkonzert im AlpbachtalDie Schürzenjäger sind eine der erfolgreichsten Musikgruppen Österreichs und bekannt für Hits wie "Sierra Madre". Ihr Konzert am 21. Juni 2024 im Alpbachtal ist ein Muss für Musikfans. Package buchbar unter: https://shorturl.at/iGDKeDatum: 21.06.2024Ort: Reith im Alpbachtal, ÖsterreichUrl:https://shorturl.at/iGDKePressekontakt:TVB Alpbachtal & Tiroler SeenlandZentrum 1, A-6233 Kramsach, Tirol+43 5337 21200info@alpbachtal.athttps://www.alpbachtal.atPresseinformation:Gabriele GrießenböckOriginal-Content von: Alpbachtal Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144743/5793240