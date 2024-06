Krypto-Märkte auf dem Sprung: Bitcoin mit ETFs vor Bullrun?

Während der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen kaum von der Stelle gewichen ist, zeichnen sich an den Märkten mehrere bullishe Signale ab. Bemerkenswert ist der anhaltende Zufluss von Kapital in Bitcoin-ETFs, der gestern erneut die 100-Millionen-Dollar-Marke übertroffen hat. Dies markiert den 13. Tag in Folge mit positivem Inflow, obwohl der Bitcoin-Kurs selbst kaum nennenswerte Bewegungen gezeigt hat.

Bitcoin stagniert, Kapital fließt in ETFs - Experten wittern Trendwende

Analysten von Coinglass berichten zudem von einer wachsenden Akkumulation von Bitcoin durch sogenannte "Wale" (Großinvestoren). Diese Beobachtung deckt sich mit sinkenden frei verfügbaren Bitcoin-Beständen auf den Börsen. Ein abnehmendes Angebot könnte laut Experten zu einem Kursanstieg führen, sobald die Nachfrage steigt.

Bitcoin ETF inflow, Quelle: https://farside.co.uk/?p=997

Viele Experten gehen davon aus, dass ein Durchbruch des Bitcoin-Kurses über die 72.000-Dollar-Marke den Startschuss für einen kräftigen Bullrun geben könnte. Die positiven Signale aus dem ETF-Markt und die Verhaltensweisen der Wale untermauern diese Einschätzung.

Das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zeichnet ein insgesamt bullishes Bild für den Bitcoin-Markt:

Anhaltender Inflow in Bitcoin-ETFs: Der anhaltende Zustrom von frischem Kapital in Bitcoin-ETFs zeigt das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an der Kryptowährung.

Akkumulation durch Wale: Das Verhalten der "Wale" deutet darauf hin, dass sie an einer weiteren Wertsteigerung des Bitcoins glauben und ihre Positionen entsprechend aufstocken.

Sinkende freie Bestände: Abnehmende frei verfügbare Bitcoin-Bestände auf den Börsen sprechen für ein verknapptes Angebot, das den Preis in die Höhe treiben könnte.

Technische Analyse: Analysten identifizieren die 72.000-Dollar-Marke als Schlüsselniveau, dessen Überwindung einen Bullrun auslösen könnte.

Australien startet den ersten Bitcoin-ETF

Australien geht mit der Einführung des ersten Bitcoin-ETFs, der den Vermögenswert direkt hält, einen wichtigen Schritt zur Legitimierung von Kryptowährungen. Dieser innovative ETF, genannt Monochrome Bitcoin ETF (IBTC), unterscheidet sich von bisherigen australischen Bitcoin-Exposure-Produkten dadurch, dass er tatsächlich die Bitcoins besitzt, die er abbildet. Ermöglicht wird diese Einführung durch eine neue australische Regulierungskategorie, die 2021 speziell für Krypto-Assets geschaffen wurde.

Die Sicherheit spielt bei diesem ETF eine zentrale Rolle. Monochrome betont, dass die Bitcoin-Bestände des IBTC offline in einem sicheren Gerät gelagert werden und dabei die strengen australischen Verwahrungsstandards für institutionelle Anleger eingehalten werden.

Der Start des Monochrome Bitcoin ETF ist ein bedeutender Schritt für die Akzeptanz von Kryptowährungen in Australien und könnte positive Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs und die globale Krypto-Landschaft haben. Er markiert einen Wendepunkt, da er zeigt, dass Regierungen und Institutionen Kryptowährungen zunehmend als legitime Anlageklasse anerkennen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich andere Länder von diesem Schritt Australiens inspirieren lassen und ob sie ähnliche Regulierungen für Krypto-Assets einführen werden.

Markt zeigt stärke bei Memecoins

Während der Bitcoin-Kurs dahin dümpelt, boomen Memecoins. Neben Dogecoin, dem Urvater der Memecoins, profitieren nun auch zahlreiche Nachahmer vom Hype.

Einer der Newcomer, der in den letzten Tagen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist DOG GO TO THE MOON. Der Coin schaffte es auf Anhieb in die Top 100 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

Außerdem PLAYDOGE sticht als besonders vielversprechender Memecoin hervor. Obwohl der Coin noch im ICO-Stadium ist, verzeichnet er bereits jetzt beeindruckende Zuwächse. Mit über 200.000 US-Dollar pro Tag konnte PLAYDOGE in kurzer Zeit mehr als 1,7 Millionen US-Dollar einsammeln.

Hier zu PlayDoge und schon im Vorverkauf dabei sein!

Play to Earn - die 90er lassen Grüßen

Was PLAYDOGE von anderen Memecoins unterscheidet, ist sein innovatives Play-to-earn-Konzept. Spieler können im Spiel virtuelle Hunde züchten, trainieren und gegeneinander antreten lassen. Das ganze, im Tamagotchi 90iger Look.

Dabei verdienen sie $PLAY-Token, die auf der Binance Smart Chain basieren. Diese Token können im Spiel selbst für In-Game-Gegenstände oder auf Börsen gegen andere Kryptowährungen oder Fiat-Währungen gehandelt werden.

Die Kombination aus Memecoin-Hype, Play-to-earn-Elementen, einer starken Community und einem erfahrenen Entwicklerteam macht PLAYDOGE für viele Anleger attraktiv. Die Möglichkeit, im Spiel Spaß zu haben und gleichzeitig Gewinne zu erzielen, scheint viele Investoren zu reizen.

Experten sehen in PLAYDOGE großes Potenzial. Der Memecoin-Markt befindet sich derzeit in einem Aufwind, von dem auch PLAYDOGE profitieren könnte. Das Play-to-earn-Konzept könnte PLAYDOGE von anderen Memecoins abheben und eine größere Zielgruppe ansprechen. Die aktive Community und die transparente Roadmap könnten PLAYDOGE langfristig unterstützen.

PLAYDOGE ist ein spannender Newcomer im Kryptowährungsraum, der mit seinem Play-to-earn-Konzept und seiner starken Community die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Ob der Coin langfristig erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten - die Anzeichen sehen jedenfalls vielversprechend aus.

Hier zu PlayDoge und den Token schon im Presale kaufen.

