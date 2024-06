DAX fehlen signifikante Impulse. Airbus im Blickpunkt

Der DAX® gab zu Handelsbeginn einen großen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Schwache Vorgaben aus den USA drückten auf die Kaufstimmung. Der deutliche Renditerückgang an den Anleihemärkten konnte zunächst keine positiven Impulse setzen.

Unternehmen im Fokus

Bayer sprang im frühen Handel an die seit Anfang Februar bestehende Widerstandsmarke von EUR 29,40. Die KfW hat 110 Millionen Telekom-Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Dies drückte auf den Kurs der T-Aktie. Merck und Ströer profitierten anfangs von positiven Analystenkommentaren. Heute startet die Luftfahrtmesse in Berlin. Damit rücken die Aktien von Airbus und Boeing in den Fokus. Oftmals werden auf solchen Messen Großaufträge bekanntgegeben.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.576/18.699/18.872/19.249 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.378/18.494 Punkte

Zum Handelsstart sank der DAX® kurzzeitig unter 18.500 Punkte. In diesem Bereich griffen einigen Bullen allerdings zu und schoben den Leitindex im weiteren Verlauf wieder über die 18.500 Punktemarke. Die Unterstützung bei 18.494 Punkten (61,8%-Retracementlinie) hat damit zunächst gehalten. Damit besteht die Chance auf eine Erholung bis 18.576 Punkte. Nachhaltige Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb dieses Levels zu erwarten. Rücksetzer unter 18.494 Punkte könnten derweil eine Verkaufswelle bis 18.378 Punkte (50%-Retracementlinie) auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2024 - 04.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2019 - 04.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 87,36* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 117,65* 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.06.2024; 10:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,53 14.889,573417 16.750,770094 5 Open End DAX® HC3TKM 10,43 16.750,578914 17.681,911102 10 Open End DAX® HC01HJ 14,11 1.7370,91408 17.991,055713 15 Open End DAX® HD1KCR 14,52 17.867,182212 18.238,819602 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.06.2024; 10:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,48 22.330,53653 20.470,402837 -5 Open End DAX® HD48BZ 8,39 20.469,531033 19.538,167371 -10 Open End DAX® HD48C2 5,43 19.539,028284 19.073,999411 -20 Open End DAX® HD5EHY 7,52 19.352,927735 18.981,351522 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.06.2024; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.