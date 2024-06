Regulatorische Nachrichten:

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), das führende Unternehmen im Bereich der modernen vernetzten Welt mit menschenzentrierter Sicherheit, gibt heute die Aufnahme der Berichterstattung durch Portzamparc bekannt.

Portzamparc nimmt die Berichterstattung über VERIMATRIX mit einer Studie mit dem Titel "Towards recurring and protected income" auf und gibt eine KAUF-Empfehlung und ein Kursziel von 0,55 EUR, verglichen mit einem Schlusskurs von 0,45 EUR am 31. Mai 2024.

Das Research wird auf der VERIMATRIX-Website: https://investors.verimatrix.com/ verfügbar sein.

VERIMATRIX wird auch an der Konferenz MID SMALL CAPS teilnehmen, die von Portzamparc am 11. Juni 2024 organisiert wird.

Diese Berichterstattung wird die Sichtbarkeit an der Börse verbessern und den Konsens der Finanzanalysten mit ODDO BHF, der die Aktie bereits abdeckt, bereichern.

Kommende Veranstaltungen:

Hauptversammlung: 13. Juni

Veröffentlichung von Umsatz und Ergebnis für H2 2024: 25. Juli 2024 (nach Marktschluss)

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie https://www.verimatrix.com/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240603275802/de/

