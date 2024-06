Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) achtet weiterhin stark auf die Inflation und dürfte daher auf der Sitzung am Freitag die Leitzinsen unverändert lassen - der Reposatz dürfte bei 6,5% bleiben und der Barreservesatz bei 4,5%, so die Analysten von Postbank Research. ...

