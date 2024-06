Der Peugeot e-3008 feiert seinen Marktstart in Deutschland. Der Stromer auf Basis der Stellantis-Plattform STLA Medium ist jetzt ab 48.650 Euro in der Ausstattungsvariante Allure zu haben. Die Bestellbücher für das Mittelklasse-SUV öffneten die Franzosen bereits im November. Peugeot dreht in Deutschland aktuell auf. Erst vor wenigen Tagen kündigte der Hersteller an, dass sein großes Elektro-SUV e-5008 nun bestellbar sei und ab Herbst 2024 in den ...

