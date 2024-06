Seit Februar ist die Apple Vision Pro nun in den USA verfügbar. Was hat sich in Sachen Software und Apps seitdem eigentlich getan? Und was wünschen wir uns für die nächste Version von VisionOS? Gerüchteweise steht der deutsche Marktstart der Apple Vision Pro kurz bevor und könnte noch im Juni oder Juli erfolgen. Fast sicher ist auch, dass Apple bei seiner Entwicklerkonferenz am 10. Juni das Mixed-Reality-Betriebssystem VisionOS 2 vorstellen wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...