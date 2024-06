Neue Kryptowährungen 2024: Diese 4 Coins könnten bald explodieren

Die Welt der Kryptowährungen ist riesig und jedes Jahr kommen tausende neuer Coins auf den Markt. Da ist es selbst für erfahrene Anleger schwer, den Überblick zu behalten. Noch schwieriger ist es, die Projekte mit Potenzial von den Token zu unterscheiden, die kurz nach dem Launch wieder in den Untiefen des Krypto-Markts verschwinden werden.

Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf gleich vier neue Kryptowährungen, die sich aktuell noch im Vorverkauf befinden und die im besten Fall eine 10-fache oder gar 100-fache Rendite nach dem offiziellen Launch ermöglichen könnten. Dabei verraten wir, wieso gerade diese Krypto-Projekte es schaffen, sich von der Konkurrenz abzuheben.

#1 - PlayDoge: Tamagotchi-Renaissance mit Nostalgiefaktor

Gerade erst frisch in den Presale gestartet, zeigt sich PlayDoge ($PLAY) mit einer innovativen Idee, die auf bereits bekannten Mustern aufbaut. Denn die Entwickler von PlayDoge setzen auf die vor allem in den 1990er und 2000er Jahren populären Tamagotchis - kleine digitale Haustiere, die bespaßt, gefüttert und geliebt werden müssen, damit sie gedeihen können. Allerdings gibt es hier einen großen Unterschied zu den Modellen der 90er Jahre: PlayDoge setzt auf Blockchain-Technologien und einen eigenen $PLAY-Token, der in dem Play-to-Earn-Spiel (P2E) an die Spieler ausgezahlt wird.

Gleichzeitig gibt es schon jetzt im laufenden Vorverkauf ein Staking-Programm für frühzeitige Anleger, die im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 182 % erhalten können.

Klar ist außerdem, dass PlayDoge als Mobile Game auf dem Smartphone und Tablet spielbar sein wird. So kann es nach dem Release sowohl über den Google Store als auch über den Apple Store heruntergeladen werden. Dann soll es eine große Menge an spannenden Minispielen geben, die sowohl die Nutzer als auch das eigene PlayDoge-Tamagotchi unterhalten wird.

Jetzt in PlayDoge und den $PLAY-Token investieren!

#2 - 99Bitcoins: Learn-to-Earn für Krypto-Begeisterte

Ein weiteres Projekt, das Anleger im Auge behalten sollten, ist der neue $99BTC-Token von 99Bitcoins. Die Lernplattform ist bereits seit 2013 eine der wichtigsten Anlaufstellen für Krypto-Wissen und hat mittlerweile ein breites Repertoire an verschiedenen Kursen mit fast 80 Stunden an Material.

Nun möchte 99Bitcoins mit der Einführung des $99BTC-Tokens der Community etwas zurückgeben und eine Learn-to-Earn-Erfahrung implementieren. So erhalten Nutzer der Lernplattform den Token dafür, dass sie die verschiedenen Kurse erfolgreich abschließen.

Auch hier gibt es bereits ein Staking-Programm, das über die Ethereum-Blockchain läuft und derzeit eine Rendite von 868 % APY bietet. Allerdings soll der ERC-20-Token auch als BRC-20-Token herausgebracht werden und damit die neue Bitcoin-Technologie verwenden. Hierfür arbeiten die Entwickler von 99Bitcoins derzeit sogar an neuen Kursen, die über die BRC-20-Technologie informieren. Darüber hinaus erhalten Anleger, die das Staking-Programm nutzen, Zugriff auf spezielle Kurse, einen VIP-Bereich und sogar Hilfe von erfahrenen Händlern.

Jetzt mehr zum $99BTC-Token erfahren!

#3 - WienerAI: KI-Trading-Bot trifft Dackel-Hund

Was haben Blockchain-Technologien, künstliche Intelligenz (KI) und Dackelhunde gemein? Alle drei Faktoren werden in dem Krypto-Projekt WienerAI ($WAI) vereint. Schließlich handelt es sich hierbei um einen Meme-Coin, der allerdings einen großen Wert auf Utility legt. So wurde bereits jetzt ein KI-Trading-Bot implementiert, der den Nutzern sämtliche Fragen rund um die Krypto-Welt, Blockchain-Trading und ähnliche Gebiete beantwortet.

Hierfür durchsucht der Trading-Bot automatisch das World Wide Web nach der besten Antwort auf die gestellte Frage und soll so garantieren, dass nicht nur das Wissen weitergegebe, sondern tatsächlich auch Hilfe geboten wird.

Auch WienerAI befindet sich derzeit noch im Presale und konnte innerhalb der letzten Wochen über 4,2 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Hier gibt es zudem bereits ein Staking-Programm, das im Augenblick eine Rendite von 253 % bietet. Grund genug für viele Anleger, ihre bereits erworbenen $WAI-Token in das Staking zu geben und so erste Gewinne zu erhalten. Wer zudem einen Blick in das offizielle Whitepaper wirft, erhält hier viele spannende Informationen zur Roadmap, den Tokenomics und den verschiedenen Features des Projekts.

Jetzt $WAI kaufen und von günstigen Presale-Preisen profitieren!

#4 - eTukTuk: Umweltschutz dank KI und Blockchain?

Blockchain-Technologien und Kryptowährungen haben nicht immer nur den reinen Profit im Blick, sondern möchten häufig auch die Welt verbessern. Auch eTukTuk ($TUK) hat sich dieses Ziel auf die eigenen metaphorischen Fahnen geschrieben und möchte die weltweit über 270 Millionen Tuk Tuks - also kleine motorbetriebene Dreiräder - mit elektrischen Fahrzeugen ersetzen. So könnte viel Energie gespart und die Luft in den Städten, in denen die Tuk Tuks häufig dominant eingesetzt werden, verbessert werden.

Hierfür nutzt eTukTuk nicht nur einen effizienten und langlebigen E-Motor, sondern auch künstliche Intelligenz, die in der nativen App des Projekts eingesetzt wird. Hier sorgt die KI zum Beispiel dafür, dass die bestmögliche Route gewählt wird oder der Energieverbrauch so gering wie möglich gehalten wird.

Der $TUK-Token hingegen soll dabei helfen, auch über die Landesgrenzen der verschiedenen Länder hinweg als stabile Währung zu fungieren. So können sich zum Beispiel die Fahrer einfach mit $TUK bezahlen lassen oder an den E-Ladestationen mit dem Krypto-Coin zahlen. So entsteht ein übergreifendes Ökosystem.

Jetzt in den $TUK-Token investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.