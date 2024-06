Es gilt so gut wie sicher, dass die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag zum ersten Mal die Zinsen senkt und damit die Zinswende einleitet. Es wäre eine große Überraschung, wenn es doch noch anders kommt. Seit Wochen deuten die EZB-Präsidentin Lagarde und ihre Kollegen bereits eine Zinssenkung an und heben den positiven Verlauf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...