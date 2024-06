Potsdam (ots) -Am 7. Juni 2024 können IT-interessierte Jugendliche sich digital oder vor Ort über das Bachelorstudienangebot des Hasso-Plattner-Instituts informieren. Das Bachelorstudium IT-Systems Engineering vereint klassische Informatik mit ingenieurwissenschaftlicher Methodik und bereitet durch praxisnahe Projekte und Kooperationen ideal auf das Berufsleben vor. Studierende widmen sich aktuellen Technologieentwicklungen wie der künstlichen Intelligenz und lernen, ihre Grundlagen zu verstehen und mit ihnen die digitale Welt von morgen aktiv mitzugestalten. Die Bewerbung für das kommende Wintersemester ist ab sofort und bis zum 15. Juli möglich.Auf dem hybriden Bachelorinfotag erwartet interessierte Schülerinnen und Schüler ein spannendes Programm mit Rundgängen und Vorträgen, bei dem sie die Studieninhalte und das HPI kennenlernen können. Wer es nicht nach Potsdam schafft, kann sich digital zu der Studiengangsvorstellung dazuschalten, einer Campustour auf Instagram folgen und per Zoom dabei sein, wenn HPI-Studierenden ihre Erfahrungen teilen.- Zum Studiengang IT-Systems Engineering (https://hpi.de/studium/vor-dem-studium/studienangebote/bachelor.html)Die Programmpunkte zum hybriden Bachelorinformationstag:10.15 Uhr: Dein Next-Level-IT-Studium: Studiere "IT-Systems Engineering" an der Digital Engineering Fakultät des HPI und der Uni Potsdam- Universität Potsdam Campus Griebnitzsee Haus 6, Raum H08- Online: Teilnahme via Zoom möglich11.15 Uhr: Infostand zum Bachelorstudiengang am HPI (Stand 4)- Universität Potsdam Campus Griebnitzsee Haus 6 Foyer11.20 Uhr: Instagram Campustour- Online: HPI-Instagram-Kanal12.30 Uhr: Campusführung am HPI- Treffpunkt: Hasso-Plattner-Institut, Campus II, Wiese am Haus L13.45 Uhr: Student Stories - HPI-Studierende teilen ihre Erfahrungen- Hasso-Plattner-Institut, Campus I, Hauptgebäude, D-Space, Treffpunkt vor dem Hauptgebäude an der Kastanie- Online: Teilnahme via Zoom möglich14.45 Uhr: HPI Market Space - lerne die wichtigsten Angebote des HPI kennen- Hasso-Plattner-Institut, Campus I, Hauptgebäude, D-Space16.00 Uhr: Casual Get-Together - Triff Studierende zu ihrem regelmäßigen Wochenausklang- Hasso-Plattner-Institut, Campus I, Rückseite Hauptgebäude, Treffpunkt vor dem Hauptgebäude an der Kastanie- Alle Informationen und Anmeldung zum Bachelorinformationstag (https://hpi.de/veranstaltungen/hpi-veranstaltungen/2024/hybrider-bachelorinformationstag.html)Pressekontakt:presse@hpi.deLeon Stebe, Tel. 0331 5509-471, leon.stebe@hpi.de undund Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/5793499