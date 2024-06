NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,75 Euro belassen. Analystin Anke Reingen bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Erwartungen, mit denen globale Investmentbanken im zweiten Quartal an die Kapitalmärkte herangehen. Für die Deutsche Bank aktualisierte sie angesichts der getroffenen Aussagen ihre Schätzungen im kleineren Ausmaß./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 17:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

