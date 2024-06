Voltfang, ein Aachener Unternehmen für die Wiederverwendung von Elektroauto-Batterien, stellt den Voltfang 2 vor, ein Batteriespeichersystem für den Außenbereich. Das System soll sich an Kunden in Industrie und Gewerbe richten. Der neue Batteriespeicher lässt sich laut Voltfang in bestehende Energienetze integrieren. Käufer sollen von neuen Kostenvorteilen profitieren sowie von einer verringerten Amortisationsdauer und 100 Prozent mehr Kapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...