Eine Inselrundreise mit dem Mietwagen ist ideal für Reisende, die unabhängig sein und möglichst viel entdecken und erleben möchten So ist es am einfachsten und bequemsten, die Schönheiten der Vulkaninsel Mauritius zu entdecken. Die Tour kann beliebig zusammengestellt und verlängert werden. Man wohnt in den kreolischen Boutique Hotels der Veranda Resorts auf Mauritius, die ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...