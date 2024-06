(shareribs.com) London 04.06.2024 - Der Kupferpreis ist in den letzten Tagen etwas abgerutscht und bewegt sich unter der Marke von 10.000 USD. Die Anleger bleiben jedoch optimistisch. Mit den Konjunkturdaten aus China konnte sich der Kupferpreis in London am Montag erholen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai um 0,3 auf 51,7 Punkte. Dies wurde von den Marktteilnehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...