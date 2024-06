Das Lade-Joint-Venture Milence von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group hat nun den dritten Standort in Schweden für ein Lade-Hub bekanntgegeben. Es befindet sich in Åstorp in der Region Helsingborg und damit im Süden Schwedens. Die neue Ladestation wird sich in einem neu errichteten Logistikzentrum in einer der wichtigsten Logistikregionen Schwedens befinden, nämlich Helsingborg. Das Logistikzentrum liegt in der Nähe der Autobahn ...

