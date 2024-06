Schwäbisch Hall (ots) -Im Zuge der Verkehrswende kommt der Elektromobilität eine große Bedeutung zu - und damit auch der Verbreitung der Ladesäulen in Deutschland. Erfahren Sie wie unsere Klimatisierungslösungen den sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb von Ladesäulen unter höchsten Leistungen ermöglichen.Die Voraussetzung für den einfachen Zugang zu Elektromobilität ist der signifikante Ausbau der Ladeinfrastruktur, durch Errichtung und Betrieb öffentlicher Ladestationen sowie die Installation von Wallboxen für das bequeme Laden von Elektroautos zu Hause. Die Leistungsfähigkeit der Ladepunkte nimmt immer weiter zu, denn das Aufladen soll immer schneller gehen.DIE TEMPERATUR IM GRIFF, KONDENSAT VERMEIDENBei Anwendungen wie Ladesäulen für den Außenbereich treten klimatische Probleme immer wieder auf. In den meisten Fällen ist Kondensation das größte Problem. Sie sorgt für unerwünschte Ausfälle, wenn die Temperatur im Inneren sinkt und ein hohes Risiko für die Entstehung von Kondensat besteht. Das ist für die Elektronik tödlich.Während des Ladevorgangs entstehen im Inneren große Mengen an Wärme. Diese sollten ordnungsgemäß und mit der richtigen IP Schutzart abgeführt werden, um einen Temperaturanstieg und Überhitzung zu vermeiden. Niedrige Umgebungstemperaturen können auch problematisch sein, wenn manche der verwendeten elektronischen Bauteile (z. B. Displays) nicht unter 0 °C arbeiten können.E-MOBIL BLEIBEN MIT STEGO PRODUKTENDie Klimatisierungskomponenten und -lösungen von STEGO schaffen die idealen Voraussetzungen für den reibungslosen und einwandfreien Betrieb von Ladesäulen.Unsere Produkte werden bei vielen namhaften Herstellern weltweit eingesetzt. In allen Produkten setzen wir von STEGO dabei die langjährige Erfahrung im Bereich des Klimamanagements in Anwendung im Freien und das umfassende Wissen im E-Mobility-Sektor ein.Pressekontakt:Siegfried Oerthel | soerthel@stego.de | Tel. +49 791 95058-181STEGO Elektrotechnik GmbHKolpingstraße 2174523 Schwäbisch Hall | DeutschlandOriginal-Content von: STEGO Elektrotechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175125/5793734